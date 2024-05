Ehe und Kids? So denkt Selena Gomez über Benny Blancos Pläne

Selena Gomez (31) kennt ihren Liebsten wohl zu gut! Benny Blanco (36), der Freund der Popsängerin, plauderte zuletzt viel Privates über das Leben der zwei aus – unter anderem, wie gerne er endlich heiraten und Kinder bekommen möchte. Doch was sagt Selena eigentlich dazu? Überrascht war die sonst so private Schauspielerin von den intimen Aussagen ihres Liebsten wohl ganz und gar nicht. "Er könnte nicht mal lügen, wenn sein Leben davon abhinge. Wenn man ihm eine Frage stellt, wird er sie beantworten", scherzt die Only Murders in the Building-Darstellerin nun im Time Magazine.

Selena scheinen noch ein paar letzte Zweifel zu plagen. "Ich weiß, was manche Menschen denjenigen antun können, die ich liebe. Meine eigenen Fans, die ich verehre und von denen ich das Gefühl habe, dass sie mich geprägt haben, werden mir die verletzendsten Dinge darüber sagen, wie ich mein Leben lebe", erklärt sie weiter. Dieser Gefahr sei sie sich sehr bewusst – dennoch sei sie sich sicher, dass Benny der Richtige für sie sein kann. Die "People You Know"-Interpretin schwärmt: "Er ist so stark, dass ihn das alles nicht aus der Ruhe bringt. Das ist wirklich beeindruckend und ich genieße jeden Moment mit ihm. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass er in nächster Zeit nirgendwo hingehen wird."

Die Gefühle von Benny scheint Selena also absolut zu teilen. Denn auch er fand bewundernde Worte für seine Angebetete. "Die Leute haben immer zu mir gesagt, du weißt, wenn du deinen besten Freund triffst – sie ist wirklich mein bester Freund. [...] Wir lachen den ganzen Tag, sie inspiriert mich", freute sich der Musikproduzent in der "The Howard Stern Show".

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

