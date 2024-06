Neu-Eltern Robert Pattinson und Suki genießen Zweisamkeit!

Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (32) gönnen sich eine kleine Babypause. Im April wurden der Twilight-Star und die Sängerin erstmals Eltern einer kleinen Tochter. Dennoch kommt Quality-Time zu zweit offenbar nicht zu kurz. Das zeigen aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen. Beide verbrachten am Freitag ein gemütliches Dinner-Date im Chateau Marmont in Los Angeles. Für ihr Rendezvous wählten der Schauspieler und die Musikerin jeweils lässige Outfits, bestehend aus Lederjacken und lockeren Hosen. Der Ex von Kristen Stewart (34) trug zudem eine Cap. Seine Liebste kombinierte ihr Outfit mit einer schwarzen Nietenhandtasche.

Doch auch mit ihrem Baby ließen sich die beiden bereits in der Öffentlichkeit blicken. Unter anderem wurde die kleine Familie bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet. Wie Bilder zeigen, die Just Jared vorliegen, setzten die frischgebackenen Eltern auch damals auf eher bequeme Outfits. Ihren Wonneproppen schirmten sie währenddessen vor neugierigen Blicken ab: Rob schob seinen Nachwuchs in einem Kinderwagen durch die Gegend.

Bereits wenige Tage nach der Geburt ihres Babys verkündete Suki ihr Glück auf Social Media. "Willkommen auf der Welt, Engel!", schrieb die Beauty auf Instagram. Zudem teilte sie ein supersüßes Bild mit ihrer Kleinen im Arm. Auf dem Schnappschuss sind Roberts Verlobte und ihr Kind zu sehen, das sich an seine Mama kuschelt. Das Gesicht des Mädchens versteckte die 32-Jährige jedoch ebenfalls.

Backgrid Robert Pattinson und Suki Waterhouse

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse mit ihrem Baby

