Das lief alles bei Kourtney Kardashians Babyparty schief!

Diese Feier lief wohl nicht ganz nach Plan! Im November vergangenen Jahres durften Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Vor der Geburt des kleinen Mannes durfte natürlich eines nicht fehlen: eine extravagante Baby-Party in typischer Kardashian-Manier. Mutter Kris Jenner (68) plante das Spektakel unter dem Motto "Disney". Doch die Party hätte beinahe nicht stattgefunden, wie Kourtney nun in der neuen Staffel von The Kardashians verriet. "Am Morgen meiner Babyparty wachte ich auf und wurde positiv auf COVID getestet, als ich mich gerade fertimachen wollte", erklärte sie in der Sendung. Und nicht nur das: Auch Travis wurde positiv auf die Krankheit getestet.

Auf Drängen von Mama Kris hatten sich die Eltern dann doch entschieden, bei der Party vorbeizuschauen. "Alle haben sich wohlgefühlt, weil wir draußen waren und alle wollten, dass wir unsere Babyparty genießen", erzählte Kourtney. Der nächste Fauxpas ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nachdem Schwester Khloé (39) einen Toast auf die werdenden Eltern ausgesprochen hatte, war auch Kris an der Reihe. "Leute, wir beten für eine gesunde und glückliche Geburt. Wir können es kaum erwarten, Baby Rocky kennenzulernen", verkündete das Kardashian-Familienoberhaupt. Doch statt in freudige Gesichter zu blicken, bekam Kris nur entgeisterte Blicke zugeworfen. "Ich glaube, das hättest du nicht sagen dürfen", flüsterte Khloé in Richtung ihrer Mutter. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Eltern den Namen ihres Sprösslings nämlich noch streng geheim gehalten.

Für ihre andere Schwester Kim (43) war der Versprecher ihrer Mutter ein No-Go. "Wir haben jahrelang Namen und Geburten und Schwangerschaften und Ehen und alles andere verheimlicht. Und bei Enkelkind 13 drehst du jetzt durch?", machte sie ihrem Ärger Luft und versuchte die Situation zu entschärfen: "Wenn er Rocky heißt, ist das sehr passend, denn er ist ein Kämpfer, und ihr seid es auch!" Mit diesen Worten spielte sie höchstwahrscheinlich auf die Not-OP an, welcher sich Kourtney und ihr ungeborener Sohn nur wenige Wochen vor der Baby-Party unterziehen mussten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kims Reaktion auf Kris' Fauxpas? Ich finde, sie hat richtig reagiert. Das war echt unüberlegt von Kris! Schon ziemlich übertrieben. Das kann ja mal passieren! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de