Richard Lugner und Frau verbringen Hochzeitsnacht getrennt

Richard Lugner (91) hat heute seinen großen Tag: Der österreichische Unternehmer tritt heute um 14 Uhr im Alter von 91 Jahren vor den Altar – da es seine sechste Eheschließung ist, kennt er sich bereits aus, wie er im Interview mit Bild beweist. Trotz gesundheitlicher Probleme hat er vor, seiner zukünftigen Angetrauten Simone Reiländer eine schöne Hochzeitsnacht zu bescheren und seinen Mann zu stehen. Denn: "Das ist Pflicht", erklärt Richard schmunzelnd. Nach ihrem Vorhaben trennen sich ihre Wege aber vorerst wieder: "Ich schnarche sehr laut und das erträgt Simone nicht. Zum Schlafen gehen wir dann in getrennte Zimmer – wie daheim auch."

Fünf Ehen gingen für den Projektentwickler bereits in die Brüche, doch Richard ist "überzeugt", dass Simone die letzte Ehefrau in seinem Leben sein wird. Der Grund: "Weil wir uns einfach sehr gut verstehen und auch berufliche Überschneidungen haben. Wir haben uns ja schon 2021 verlobt und dann wieder getrennt. Wir haben uns aber nie aus den Augen verloren", erzählt er und meint sicher: "Folglich muss die Hochzeit funktionieren." Für seine Liebste hat der Ex-Mann von Cathy Lugner (34) sogar zwei Trauringe anfertigen lassen. "Beide sind in Weißgold und einer ist mit einem Stein, aber den will sie nicht immer tragen", also habe er Simone einfach gleich zwei Ringe "gegönnt".

Bevor er erneut den Bund der Ehe schließt, rechnete der Reality-TV-Star noch mit seinen Verflossenen ab. "Es ist zwar meine sechste Hochzeit, aber ich sehe sie als meine dritte", erklärte er im Interview mit dem Boulevardblatt. Nachdem die Ehen mit Christine Gmeiner, Cornelia Laufersweiler, Susanne Dietrich und Christina Lugner (58) mal mehr und mal weniger gut liefen, heiratete er Model Cathy. Zu dieser Ex hatte er aber nur eins zu sagen: "Sie war mein größter Flop."

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Lugner, Österreichischer Unternehmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy und Richard Lugner, 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Richard und seine Frau in der Hochzeitsnacht nicht zusammen schlafen? Ich finde, für diese besondere Nacht könnten sie schon mal eine Ausnahme machen. Schnarchen kann unerträglich sein. Ich kann verstehen, dass sie die Nacht nicht zusammen verbringen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de