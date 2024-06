Nach Trennung von Kathi: Kevin Yanik ist für seine Söhne da!

Kevin Yaniks (26) Kinder stehen an erster Stelle! Erst vor wenigen Tagen gaben Katharina Wagener (29) und der einstige Kuppelshow-Teilnehmer ihre Trennung im Netz bekannt. Damit verpufft nicht nur die Verlobung des Ex-Paares, sondern auch die gemeinsamen Momente als Familie. Auch wenn sich jetzt so einiges ändern wird, gibt es eine Sache, die gleich bleibt. Auf Instagram stellt Kevin klar: Er werde immer für seine Söhne da sein! Anlässlich des Weltkindertages teilt der Rettungssanitäter eine Reihe von Bildern seiner Söhne Leonardo und Mariano und schreibt zu dem Beitrag: "'Während wir versuchen, unseren Kindern alles über das Leben beizubringen, lehren uns unsere Kinder, worum es im Leben geht.' Alles Gute zum Kindertag, meine Jungs! Papa ist immer da."

Haben Kathi und Kevin denn schon eine Idee, wie die Situation mit den Kindern nun geregelt werden soll? Im Interview mit Promiflash wurde klar: So ganz genau wissen die frisch Getrennten es noch nicht! "Entweder, dass ein Kind bei mir lebt, eins bei ihr und wir mal wechseln oder die beiden Kinder mal eine Woche bei mir sind und eine Woche bei ihr. Wir werden noch gucken", erklärte Kevin. In seinem Trennungsstatement betonte er zudem ausdrücklich: "Ich werde Papa sein, wie man es sich wünscht und meine Kinder werden nie hinten anstehen müssen, auf irgendwas warten."

Dabei hat die Beziehung der beiden Reality-TV-Bekanntheiten doch so romantisch begonnen! In der ersten Staffel von Are You The One? im Jahre 2020 lernten sich Kathi und Kevin als Teilnehmer kennen und lieben. Anschließend ging dann alles ziemlich schnell: Verlobung, erste gemeinsame Wohnung, Schwangerschaft. Sohnemann Leonardo erblickte im August 2021 das Licht der Welt, sein kleiner Bruder Mariano im Februar dieses Jahres. Das frisch getrennte Paar hatte bereits während Kathis erster Schwangerschaft eine Beziehungskrise erfolgreich überwunden – ein zweites Mal ist das aber offenbar nicht drin!

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik mit seinem Sohn Leonardo

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kevins Zeilen? Supersüß! So muss das sein. Na ja, das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de