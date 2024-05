Vor Beziehung mit ihrem Benny: Selena Gomez plante Adoption!

Bevor Selena Gomez (31) mit ihrem Freund Benny Blanco (36) zusammengekommen war, ging sie fünf Jahre alleine durchs Leben. In einem Interview mit Time 100 lässt die Sängerin ihre Zeit als Single nun Revue passieren. "Viele Leute haben Angst vor dem Alleinsein, und ich habe mich wahrscheinlich zwei Jahre lang mit dem Alleinsein gequält, und dann habe ich es irgendwie akzeptiert", erklärt die Beauty und verrät: "Ich habe mir einen Plan ausgedacht: Ich wollte mit 35 adoptieren, wenn ich niemanden kennengelernt hätte."

Und wie steht es jetzt um die Kinderplanung? Immerhin machte ihr Liebster zuletzt bei seinem Auftritt in der "Howard Stern Show" deutlich, dass das nächste Ziel in seinem Leben Kinder seien. "Er kann nicht lügen, um sein Leben zu retten. Wenn man ihm eine Frage stellt, wird er sie beantworten", erklärt die 31-Jährige gegenüber dem Newsportal. Allerdings habe sie in nächster Zeit erst einmal nicht vor, schwanger zu werden: "Ich genieße einfach jeden Moment mit ihm. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt [...]."

Selena hat schon einige gescheiterte Beziehungen hinter sich. Von 2008 bis 2010 war die Schauspielerin mit Nick Jonas (31) liiert. Zwei Jahre später kam sie mit Justin Bieber (30) zusammen. Ein Jahr darauf ging sie für knapp sechs Monate mit dem DJ Zedd (34) durchs Leben. Anfang 2017 machte die Beauty ihre Beziehung zu The Weeknd (34) öffentlich, im Oktober desselben Jahres war allerdings schon wieder alles aus und vorbei. Kurz nach dem Liebes-Aus kam die "Same Old Love"-Interpretin erneut mit Justin zusammen, doch ihre Beziehung zerbrach ein zweites Mal. Seit vergangenem Dezember sind Selena und ihr Benny ein Paar.

ActionPress Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Selena Gomez im Januar 2024

