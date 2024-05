Ständiger Streit: Hassen sich Kourtney und Kim Kardashian?

Kim (43) und Kourtney Kardashian (45) reden Klartext. Die beiden Schwestern liegen immer wieder im Clinch miteinander. In der aktuellen Folge von The Kardashians versuchen die Reality-TV-Protagonistinnen jedoch klarzustellen, dass das Ganze halb so wild sei. "Wir sind Schwestern. Ich glaube, die Leute vergessen das", betont Kourtney. Stattdessen werden sie jedes Mal mit der Frage konfrontiert, ob sie ihre Streitereien durchstehen. "Ich bin sicher, dass viele Leute verrückte Kämpfe mit ihren Geschwistern hatten. Vielleicht sind unsere etwas extremer", vermutet die Unternehmerin. Kim sieht das ganz genauso: "Es gibt dieses riesige Missverständnis, dass Kourtney und ich uns hassen." Das sei aber überhaupt nicht der Fall.

Das stellten die beiden Schwestern erst im vergangenen Monat unter Beweis. Als Kourtney ihren Geburtstag feierte, widmete Kim ihr rührende Worte. "Es gibt niemanden auf diesem Planeten, mit dem ich mehr Zeit verbracht habe und die gleichen Erinnerungen an das Erwachsenwerden teile wie mit dir, und ich schätze sie alle", schrieb sie zu einem Throwback-Foto, auf dem neben den beiden auch ihre jüngere Schwester Khloé (39) zu sehen war.

Ein Streit der beiden älteren Kardashian-Schwestern hatte im vergangenen Jahr ziemlich hohe Wellen geschlagen. Kim ärgerte sich, dass Kourtney zu ihrer Hochzeit mit Travis Barker (48) ein Kleid von Dolce & Gabbana trug, während sie das Werbegesicht seiner neuen Kollektion war. Kourtney behauptete in ihrer Show wiederum: "Du erträgst es nicht, wenn jemand anderes im Mittelpunkt steht. Du bist zu meiner Hochzeit gekommen. Du konntest nicht glücklich für mich sein. Du hast dich von der ersten Sekunde an beschwert."

Kim, Khloé und Kourtney Kardashian

Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

