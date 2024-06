Emma Stone spielt drei Rollen im Film "Kinds of Kindness"

Dass Emma Stone (35) eine herausragende Schauspielerin ist, hat sie schon in unzähligen Filmen unter Beweis gestellt. Für ihre darstellerischen Leistungen wurde die Produzentin bereits mit fünf Oscars ausgezeichnet, unter anderem für ihre Rolle in "Poor Things" von Regisseur Yorgos Lanthimos. Mit ihm arbeitet sie nun erneut zusammen. Allerdings schlüpft sie dafür nicht nur in eine einzelne Rolle: In dem neuen Streifen "Kinds Of Kindness" zeigt Emma ihr Können in gleich drei verschiedenen Charakteren!

Aber wie kann es sein, dass Emma in drei verschiedenen Rollen gleichzeitig zu sehen ist? Der Film besteht aus verschiedenen Handlungssträngen. Drei unterschiedliche Geschichten mit verschiedenen Charakteren – allerdings jeweils von denselben Schauspielern verkörpert. Der Cast des Spielfilms verspricht mit noch anderen Hollywoodgrößen wie Jesse Plemons (36), Joe Alwyn (33) und Willem Dafoe (68) eine Starbesetzung – ist thematisch aber wohl nichts für schwache Nerven. Mit seiner düsteren und aggressiven Stimmung soll der Streifen laut Daily Mail die Meinungen des Publikums bei den Filmfestspielen in Cannes gespalten haben. Einige Kritiker seien von den dunklen Elementen des Films "abgestoßen" gewesen. Er beinhalte aggressive Szenen, in denen körperliche Gewalt und sexuelle Übergriffe ausgeübt werden.

Die Stimmung, die der Film im Publikum in Cannes hinterließ, spiegelte sich wohl auch in der nachfolgenden Pressekonferenz wider. Dass der Film extrem körperlich ist, habe das Thema der Arbeit als Frau in der Filmindustrie angeregt. Wie The Wrap berichtete, sei es deshalb Emma gewesen, die sich mit Abstand den meisten Fragen der Journalisten stellen musste. Die 35-Jährige teilte die Kritik der Reporter zum Film nicht. "Ich denke, es gibt eine Menge Leute, die ihr Bestes tun, um Dinge zu verändern, Dinge voranzubringen, damit Frauen ein echtes Gefühl der Gleichberechtigung im Kino haben", betonte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Plemons, Yorgos Lanthimos und Emma Stone bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone bei der "Kinds of Kindness"-Pressekonferenz 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Idee, dass Emma in dem Film drei verschiedene Rollen spielt? Finde ich sehr gut, das klingt superspannend. Ich halte nichts davon, das würde mich verwirren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de