Relaxt in London: Zendaya und Tom Holland gehen spazieren

Nach der langen Promo-Tour für ihren Film "Challengers – Rivalen" verweilt Zendaya (27) wieder in London bei ihrem Liebsten Tom Holland (28). Der spielt gerade am Duke of Yorks Theatre den Romeo in "Romeo & Julia". Bekanntermaßen geht das Pärchen es in seinen Pausen gerne locker und lässig an – so auch kürzlich bei seinem Spaziergang mit Zendayas Hündchen Noon durch einen Londoner Park. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die beiden in ihren lässigen Klamotten nebeneinander herschlendern. Zendaya trägt eine locker sitzende Jeans und einen beigefarbenen Pullover, während Tom eine klassische schwarze Hose zu einem weißen T-Shirt rockt.

Obwohl die beiden ziemlich oft bei den Premieren der Projekte des anderen auftauchen und sich öffentlich unterstützen, sieht man sie nicht oft während ihrer gemeinsamen Zeit außerhalb des Rampenlichts. Sowohl Zendaya als auch Tom verraten eher selten Details über ihre Beziehung oder ihre Zukunftspläne. In einem Interview für den Podcast "On Purpose" meinte der Schauspieler: "Meine Beziehung ist das, was mir am heiligsten ist. Ich rede nicht darüber. Ich gebe mein Bestes, sie so privat wie möglich zu halten. Wir haben beide beschlossen, dass es das Gesündeste für unsere Beziehung ist."

Das Theater ist nichts Neues für Tom. Tatsächlich war seine erste große Rolle die des Billy Elliot im Londoner Victoria Palace Theatre vor mehr als fünfzehn Jahren! Dass sein aktuelles Projekt ein riesiger Erfolg ist, überrascht demnach nicht. Wie Fans im Netz berichteten, war es unglaublich schwierig, Tickets für das Stück zu bekommen – nach knapp zwei Stunden waren die Shows schon ausverkauft.

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

Raw Image LTD/MEGA Tom Holland, 2024

