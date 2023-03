Nach Drama: Hailey Bieber feiert Selena Gomez' Bikini-Pic!

Werden sie jetzt sogar Freunde? Hailey Bieber (26) ist mit dem Ex von Selena Gomez (30), dem Sänger Justin Bieber (29), verheiratet. Doch einige Fans wollen das wohl nicht wahrhaben und meinen, dass die Disney-Bekanntheit die wahre Liebe des "Peaches"-Interpreten wäre. Deshalb werden alle drei Parteien auf Schritt und Tritt verfolgt – auch auf Social Media. So wurden Stimmen laut, dass Hailey öffentlich über Selena lästern würde. Das Model bekam daraufhin Hate-Nachrichten – die Sängerin nahm sie überraschenderweise in Schutz. Jetzt nähert sich Hailey Selena weiter an.

Wer einen genauen Blick auf Selenas neuestes Instagram-Posting wirft, sieht: Hailey hat das Bikini-Pic der "Calm Down"-Interpretin gelikt! Die News kam, nachdem die beiden Ladys sich auf der Bilderplattform auch gefolgt waren. Was genau hinter den Kulissen abgelaufen ist, ist nicht bekannt. Doch die Brünette zeigte sich solidarisch mit der Neuen ihres Ex-Partners.

"Hailey hat mir geschrieben, dass sie Morddrohungen und sehr viel Negativität bekommt. Das ist nicht das, wofür ich stehe", hieß es auf Selenas Profil. Anscheinend bat Hailey sie um Hilfe. Der Einzige, der sich noch nicht zu dem Ganzen gemeldet hat, ist Justin selbst.

Instagram / selenagomez Selena Gomez, US-Schauspielerin

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2020

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

