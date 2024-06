So schön feiert Jennifer Lange ihre Gender-Reveal-Party

Jennifer Lange (30) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Heute erfahren die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin und ihr Partner Darius Zander (40), ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen werden – dafür feiert das Paar eine große Gender-Reveal-Party. In ihrer Instagram-Story gibt sie ihren Fans schon mal einen Einblick in die Veranstaltung. Die Besucher erwartet eine mit blauen, rosafarbenen und beigen Luftballons und Blumen dekorierte Location, die Platz für Ratespiele, gemeinsame Fotos, leckeres Essen und Getränke lässt. "Es ist noch viel schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe", schreibt Jennifer begeistert dazu.

Dass die Turteltauben ein Baby bekommen, machte die Ex von Andre Mangold im Februar mit einem niedlichen Social-Media-Beitrag bekannt. Auf einem von mehreren Bildern umarmt ihr Liebster ihren Bauch. Auf einem weiteren ist ein Ultraschallbild erkennbar. In der Bildunterschrift löste sie auf: "Aus zwei werden drei... Wir bekommen ein Baby." Seither lässt sie ihre Follower regelmäßig an ihrer Schwangerschaftsreise mit zahlreichen Schnappschüssen und Updates teilhaben.

Vor wenigen Tagen machten Jennifer und Darius allerdings noch eine weitere frohe Botschaft publik: Die Eltern in spe werden heiraten! Wie aus einem Instagram-Post hervorging, stellte der 40-Jährige der Beauty im Urlaub die Frage der Fragen. "Ja zu dir, ja zu uns, ja zur Liebe. Ich hätte es mir nie schöner vorstellen können. Danke von Herzen für diesen wundervollen Tag, an diesem wundervollen Ort", schwärmt sie nachträglich von der wunderbaren Aktion ihres zukünftigen Gatten. Auf dem dazugehörigen Bild hält sie ihren Klunker in die Kamera und lächelt überglücklich.

Instagram / jenniferlange Jennifer Langes Gender-Reaveal-Party

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im Mai 2024

