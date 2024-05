Mit dieser Schwester streitet Kim Kardashian dieses Mal!

Bei den Kardashians ist mal wieder ein neuer Zwist entbrannt – und diesmal zanken sich Kim (43) und Khloé Kardashian (39)! Zur Erinnerung: In der vergangenen Staffel von The Kardashians stritt sich Kim schon mit ihrer Schwester Kourtney (45). Nun eskaliert es erneut! Bereits in der ersten Folge wetterte Kim gegen Khloé. Sie hätte "einen Stock im Hintern" – ein heftiger Kommentar, der direkt zum Auftakt für Spannungen zwischen den beiden sorgt.

Doch warum zoffen sich die beiden eigentlich? Alles begann im vergangenen September, als Kim für nur zwölf Stunden nach Paris flog, um Victoria Beckhams (50) Modenschau zu unterstützen. Und sie wollte, dass Khloé sie begleitet – doch die Mutter von True Thompson (6) lehnte die Einladung kategorisch ab. Warum genau sie nicht mit wollte, erklärte sie nicht. Doch ihre Ablehnung machte Kim offenbar richtig sauer. Und wie es aussieht, schlägt dieser kleine Vorfall in der fünften Staffel von "The Kardashians" hohe Wellen.

Ob Kims Zoff mit Khloé genauso hohe Wellen schlagen wird, wie ihr Streit mit Kourtney? Die Situation eskalierte in der vergangenen Staffel komplett. Damals ging es vorrangig um die Hochzeit Letzterer mit ihrem Partner Travis Barker (48). An ihrem großen Tag strahlte die vierfache Mutter in einer Robe von Dolce & Gabbana. Doch wie sich später herausstellte, hüllte sich auch Kim in einen Look des Designers – sie wurde nämlich das Gesicht seiner neuesten Kollektion. "Es gibt keine Grenzen, es gibt keinen Respekt", ärgerte sich die Braut damals. Kim habe ihr den besonderen Tag gestohlen und ihn als "Geschäftsangelegenheit" genutzt.

Inzwischen ist die Auseinandersetzung wohl vom Tisch. Ohnehin will sich Kourtney künftig aus den Dramen und ständigen Konflikten heraushalten. Ein Insider verrät dazu gegenüber Heat Magazine: "Sie möchte sich nicht mehr mit der ständigen Gehässigkeit und dem Wettstreit unter ihren Schwestern beschäftigen." In ihrem Leben haben ganz andere Dinge oberste Priorität. Im vergangenen Jahr wurde sie nämlich erneut Mutter. Zusammen mit ihrem Gatten begrüßte sie einen Sohn, der auf den Namen Rocky Thirteen hört. Auf Social Media teilt sie hin und wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs – und dieser ist inzwischen ganz schön groß geworden.

Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian im November 2022

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky

