Neue DSDS-Staffel: Sitzt Pietro Lombardi wieder in der Jury?

Ist er bei der kommenden Staffel dabei? Sänger Pietro Lombardi (30) wurde durch seinen Sieg in der Musikshow DSDS über Nacht zum Star. Als Juror kehrte er dieses Jahr zu der Sendung zurück, denn inzwischen hat sich Pietro in der Musikbranche als Sänger bewiesen. Am vergangenen Samstag wurde verkündet, dass die erfolgreiche Castingshow eine weitere Staffel bekommt, doch wird Pietro wieder am Jurypult sitzen?

In der vergangenen Liveshow wurden die Zuschauer mit den Neuigkeiten überrascht, dass auch 2024 wieder nach einem Superstar gesucht wird. Jetzt erfuhr Bild von Insidern, dass eine weitere Überraschung für die Fans geplant sein soll. Demnach wird Pietro am Samstag verkünden, dass er auch in der nächsten Staffel als Jurymitglied dabei sein wird! Die Zuschauer wird das sicherlich freuen!

Doch nicht nur die Fans hätten mit einer weiteren Staffel wohl kaum gerechnet. Kürzlich machte das Gerücht die Runde, dass auch die Jurymitglieder Katja Krasavice (26), Pietro und Leony erst eine Stunde vor Beginn der Liveshow die News erfahren haben sollen.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019

RTL / Markus Hertrich Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury im Recall auf Mallorca

