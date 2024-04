Camilla will König Charles III. "nicht mehr loslassen"!

Jüngst gab der britische Palast bekannt, dass sich König Charles III. (75) auf dem Weg der Besserung befindet und in Kürze auch öffentliche Pflichten wahrnehmen wird. Die guten Neuigkeiten wurden auf Instagram veröffentlicht – ein reizendes Foto des Regenten und seiner Ehefrau Königin Camilla (76) rundete das Statement ab. Die Körperexpertin Judi James analysierte den Schnappschuss des Ehepaares nun im Gespräch mit OK!. Camilla sei total verliebt in ihren Mann und "will ihn nicht mehr loslassen", erklärt die Britin. Des Weiteren meint Judi, dass Charles seit seiner Krebsdiagnose "milder" geworden sei, da er sich auf diese öffentliche Liebesbekundung einließ.

Das positive Gesundheitsupdate dürfte für große Erleichterung bei den Royal-Fans gesorgt haben. Die Tage zuvor hieß es laut diversen Medienberichten, dass es Charles schlechter gehe als vermutet. Man bleibe zwar weiterhin optimistisch, aber "es geht ihm wirklich sehr schlecht. Mehr, als sie zugeben", schilderte unter anderem der Journalist Tom Sykes im Gespräch mit Daily Beast.

Auch Prinz William (41) soll froh über die fortschreitende Genesung seines Vaters sein. "Für William wird es eine große Erleichterung sein, dass sein Vater nicht nur gesund, sondern auch wieder aktiv ist. Das nimmt dem Prinzen den Druck, unterwegs zu sein, während er sich um seine eigene junge Familie und seine Frau kümmern muss", erklärte Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber OK!.

