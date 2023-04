Kein Ende in Sicht: DSDS bekommt noch eine weitere Staffel!

Damit hat wohl keiner mehr gerechnet. Eigentlich war im vergangenen Jahr verkündet worden, dass mit der Jubiläumsstaffel nach 20 Jahren Schluss mit DSDS ist. 2021 hatte Jurychef Dieter Bohlen (69) verkündet, nicht mehr länger Teil der beliebten Castingshow zu sein, doch für die aktuelle Staffel kehrte er zurück ans Jurypult. Nun sorgt der Poptitan erneut für eine Überraschung: Mit DSDS ist es noch lange nicht vorbei!

"Es gab in den letzten Monaten noch eine Frage. Wie es weiter geht... Seit Jahren lese ich, mit Bohlen geht es zu Ende. Jetzt ist die Frage, was passiert mit DSDS. [...] Es gibt eine 21. Staffel!", posaunt der 69-Jährige voller Freude mitten in der heutigen Liveshow. Doch damit nicht genug. Für die kommende Ausgabe gebe es noch eine Neuerung. "Wir hatten immer diese Altersbegrenzung – die fällt jetzt weg. Ihr könnt euch ab sofort alle bewerben. Nicht jünger als 16, aber alles von 16 bis scheintot", verkündet Dieter. Für diese Änderung habe er jahrelang gekämpft.

Die Fans im Netz sind zwiegespalten. "Aprilscherz: DSDS bekommt eine weitere Staffel", kommentiert ein Zuschauer auf Twitter die Neuigkeiten. "DSDS macht weiter, warum? Weil man sonst keine Kandidaten für das Dschungelcamp zusammenbekommt", wettert ein weiterer User im Netz. Doch so manche Fans sind auch glücklich über die überraschende Verlängerung. "DSDS geht weiter! Juhu", freuen sie sich auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

RTL+ Dieter Bohlen, DSDS-Chefjuror

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen beim DSDS-Recall auf Mallorca

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de