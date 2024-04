Für die 21. DSDS-Staffel: Sender überarbeitet Sound und Logo

Auch in diesem Jahr geht Dieter Bohlens (70) erfolgreiche Castingshow Deutschland sucht den Superstar wieder in eine neue Runde. Für die 21. Staffel haben sich die Macher aber mal was etwas anderes überlegt: DSDS bekommt ein überarbeitetes Logo und einen etwas anderen Sound! Für gewöhnlich erscheint der Schriftzug mit einem hellblauen, ovalförmigen Rahmen – dieser soll zukünftig nicht mehr zu sehen sein. Stattdessen werden ein paar neue Grafiken und Farbakzente das "DSDS"-Logo umspielen, wie in einem Clip des Openers auf DWDL.de zu sehen ist. Der neue Sound ist allem Anschein nach der Gleiche – er wird jedoch durch beatlastigere Sequenzen unterstützt und wirkt dadurch etwas funkiger und moderner.

Ziel der Neuerungen sei es, die Marke "Deutschland sucht den Superstar" weiterhin frisch, dynamisch und poppig wirken zu lassen, erklärt RTL. "Die neuen Entwürfe zeigen, wie wir eine Neugestaltung erreichen können, ohne fremd oder zu stylisch zu wirken – so möchten wir den langjährigen Zuschauern gerecht werden. Ein 'Design-Refresh' ist für uns dann gelungen, wenn der Zuschauer die Veränderung spürt, die Einzelheiten aber nicht unbedingt benennen kann", so Klaus Schwab, der Corporate Design Leiter des Senders.

Nicht nur Logo und Sound sind in der kommenden Staffel neu – selbstverständlich dürfen sich die Zuschauer auch auf eine neue Jury in der Gesangsshow freuen. Doch neben Urgestein Dieter werden gleich zwei bekannte "DSDS"-Gesichter sitzen: Zum einen Pietro Lombardi (31), der bereits dreimal dabei war, und zum anderen Beatrice Egli (35), die Siegerin aus dem Jahr 2013. Unterstützung bekommen die drei von Rapperin Loredana Zefi (28).

RTL / Stefan Gregorowius Die erste DSDS-Liveshow 2023

Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Wie findet ihr die Idee einer überarbeiteten Version von Logo und Sound? Schade! Ich fand es, wie es bisher war, gut. Es wurde Zeit. So wirkt es modern! Ergebnis anzeigen



