Waffe gefunden: Jeannie Mai erhebt neue Vorwürfe gegen Jeezy

Jeannie Mai (45) erhebt erneut schwere Anschuldigungen gegen ihren Noch-Ehemann Jeezy (46). Die Moderatorin und der Rapper liefern sich in ihrem Scheidungsprozess derzeit eine regelrechte Schlammschlacht. Nun macht sie ihrem Ex erneut Vorwürfe: Laut Gerichtsdokumenten, die am Donnerstag von Jeannie vor Gericht eingereicht wurden und Page Six vorliegen, versteckt der Rapper "auf unverantwortliche Weise gefährliche Schusswaffen in seinem Haus, die leicht zugänglich und für ein zweijähriges Kind offensichtlich gefährlich sind." Demnach soll ihre Tochter einmal ein Sturmgewehr ihres Vaters "neben einem Bett in der elterlichen Wohnung" gefunden haben.

Weiter heißt es: "Während der Zeit, in der die Parteien zusammen wohnten, sowohl in Los Angeles, Kalifornien, als auch in Atlanta, Georgia, lief [Jeezy] häufig mit einer AK-47 im Haus herum." Ihre Aussage untermauerte die TV-Persönlichkeit mit einigen Fotos, die dem Magazin ebenfalls vorliegen. Auf denen ist sowohl der Musiker zu sehen, wie er mit einer Waffe in der Hand durch das Haus läuft, als auch einige Waffen, die verstreut in der Wohnung herumliegen – unter anderem auch neben einem Bett.

Zuvor beschuldigte Jeannie ihren Partner auch der häuslichen Gewalt. In Dokumenten, die People vorliegen, gab sie an, dass ihr Ex-Partner während der Ehe "explosive Ausbrüche" und "übermäßigen Alkoholkonsum" gehabt habe. Zudem habe sie "häusliche Gewalt" erfahren. Unter anderem berichtete sie von einem Vorfall, bei dem Jeezy sie "gegen ihren Willen festgehalten" und ihr "eine geschlossene Faust auf den Wangenknochen und das Auge geschlagen" habe, was "eine Blutung verursachte". Der Sänger stritt die Vorwürfe bereits im Netz ab: "Die Anschuldigungen sind nicht nur falsch, sondern auch zutiefst beunruhigend, besonders wenn sie von jemandem kommen, den ich liebe. Dieser böswillige Versuch, meinen Charakter zu beflecken und meine Familie zu zerstören, ist lächerlich."

Getty Images Jeannie Mai, TV-Persönlichkeit

Getty Images Jeezy, Rapper

