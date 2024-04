Sendetermin steht auch: Die DSDS-Castings 2024 beginnen!

Es beginnt eine spannende Zeit für Dieter Bohlen (70), Loredana (28), Beatrice Egli (35) und Pietro Lombardi (31): Die Castings für die kommende DSDS-Staffel werden nun gedreht! Das geht aus einer offiziellen RTL-Pressemitteilung hervor! Die Ausgabe ohne Altersgrenze und mit neuem Logo und Sound startet mit den Dreharbeiten im Europa-Park. "Mit seinen abwechslungsreichen Themenbereichen und waghalsigen Achterbahnen ist der Europa-Park in Rust die perfekte Bühne, um die Castings spektakulär in Szene zu setzen", heißt es. Die Jury-Mitglieder sind voller Vorfreude auf die Drehs.

"Ich hoffe nur, dass die Kandidaten nicht schon vor ihrem Auftritt eine Runde Achterbahn fahren – das kann für uns als Jury übel enden", witzelt Dieter – und auch Jury-Neuling Loredana ist begeistert: "Die Stimmung hier am Set ist einfach mega. Man merkt, dass alle richtig Lust auf die neue DSDS-Staffel haben. Wir sind ein cooles Team in der Jury und ergänzen uns gegenseitig perfekt." Laut der "Sonnenbrille"-Interpretin können sich die Fans auf einige krasse Performances freuen! Die Zuschauer müssen auch gar nicht so lange warten, bis sie die Auftritte im TV sehen dürfen.

"Ausgestrahlt werden die insgesamt 15 neuen Folgen inklusive einem Live-Finale ab Herbst 2024 bei RTL und auf RTL+", verkündet der Sender zudem. Sonst startete die Musikshow immer Anfang des Jahres. Es ist somit einiges neu bei DSDS. Dabei sollte es eigentlich keine weitere Staffel mehr geben. Doch im April 2023 gab Dieter überraschend im TV bekannt: "Es gab in den letzten Monaten noch eine Frage. Wie es weiter geht... Seit Jahren lese ich, mit Bohlen geht es zu Ende. Jetzt ist die Frage, was passiert mit DSDS. [...] Es gibt eine 21. Staffel!"

Getty Images Loredana, Rapperin

Getty Images DSDS-Stars Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

