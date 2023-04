Paris Hilton teilt niedliche Schnappschüsse ihres Sohnes

Paris Hilton (42) schwelgt im absoluten Mutterglück. Anfang des Jahres hatte die Hotelerbin überraschend verkündet, dass sie und ihr Ehemann Carter Reum ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen durften – die beiden sind Eltern eines kleinen Jungen namens Phoenix geworden. Auch nach der Geburt ist die Blondine hin und weg von ihrem Baby: Paris verzückt ihre Fans mit niedlichen Schnappschüssen ihres Sohnes.

Die 42-Jährige ist hin und weg von ihrem Kleinen und teilt ihre Freude gerne mit ihrer Community. Auf ihrem Instagram-Profil postete Paris eine Reihe von Aufnahmen, die sie mit ihrem Neugeborenen zeigen. "Mein ganzes Herz", schwärmte sie und versah den Beitrag mit dem Hashtag "Mama Montag". Auf den Schwarz-Weiß-Bildern ist zu sehen, wie Paris mit Phoenix kuschelt und ihn liebevoll in ihren Armen hält.

Die Geburt ihres Neugeborenen, das per Leihmutter zur Welt gekommen war, hielt Paris zunächst geheim. "Nicht einmal meine Mutter, meine Schwestern und meine beste Freundin wussten es, bis er über eine Woche alt war", verriet sie in ihrem Podcast "This Is Paris" und betonte, dass sie und ihr Mann die Zeit zu dritt erst einmal alleine genießen wollten.

Getty Images Paris Hilton bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Paris Hilton, Dezember 2022

Getty Images Paris Hilton mit ihrem Ehemann Carter Reum

