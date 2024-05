Nach Max-Drama: Halten Tommy und Sandra endlich zusammen?

Schaffen sie es endlich, an einem Strang zu ziehen? Bei der aktuellen Staffel Prominent getrennt war zwischen Tommy Pedroni und Sandra Sicora (31) bisher Dauerzoff angesagt. Zuletzt sorgte Show-Kollege Max Bornmann für einen Streit zwischen den beiden: Sandra klärte Tommy nämlich vor Max’ Exit darüber auf, dass die anderen Teilnehmer beim Voting seinen Freund wählen werden – glauben wollte er ihr jedoch nicht. Hat Tommy jetzt gelernt, seiner Verflossenen zu vertrauen? Die Stimmung zwischen den beiden wirkt auf jeden Fall sehr viel besser. Im Interview erklärt er: "Was mich freut, ist, dass wir uns endlich verstehen, weil ich jetzt sowieso keinem [im Haus] mehr vertraue, nur Sandra natürlich." Das könne gut für das anstehende Spiel sein, bei dem sich die beiden unbedingt schützen müssen.

Tommy gibt außerdem zu, Sandra zuvor nicht vertraut zu haben, als es um das Voting gegen Max ging: "Ich dachte mir 'Die sagt mir das, obwohl sie nichts gehört hat, damit ich gegen Max vote'". Während des Streits war er sich sicher, dass seine geschlossene Allianz mit Max und Nico Legat (26) dafür sorgen würde, dass ein anderes Ex-Paar die Heimreise antreten muss. Aber Nico hinterging seine Kollegen und Max sowie dessen Verflossene Luisa Früh wurden rausgekickt. Für die nächste Nominierung ermutigt Sandra ihren Ex-Partner trotzdem dazu, clever zu sein und auf Nico zuzugehen. Die beiden brauchen ihn, um sicher bei der Show bleiben zu können. "Du musst mit ihm jetzt nicht auf Best Friends machen. Aber die Sache ist ja ganz klar, dass er eigentlich dir Scheiße angetan hat, das heißt, eigentlich ist er ja in deiner Schuld", erläutert die 31-Jährige. Aber obwohl Tommy sich nun endlich mit Sandra versteht, nimmt er ihren Rat zu diesem Thema nicht an – er ist sich sicher, nichts mehr mit dem Sohn von Thorsten Legat (55) zu tun haben zu wollen.

Für das Verflossenen-Spiel hilft das bessere Verhältnis des Ex-Paares aber allemal. Diesmal musste eine Metallkugel über einen Parcours balanciert werden – und Tommy und Sandra sind die einzigen, die es bis zum Ende schaffen! Zwar streiten die beiden sich immer noch ein wenig, doch vor der nächsten Nominierung können sie sich schützen und ihr Aufenthalt in Südafrika ist fürs Erste sicher. Vor kurzem sah das noch ganz anders aus: Bei einem Spiel, in dem sie mithilfe eines kleinen Bootes die gekennzeichneten Stationen auf einem Tümpel anfahren und Fragen beantworten mussten, versagten sie kläglich. Danach kullerten bei Sandra dicke Tränen. Auf die Frage von Tommy, warum sie weine, antwortete die Reality-TV-Bekanntheit: "Weil mir kalt ist und weil wir sonst immer so gut zusammen waren."

RTL "Prominent getrennt"-Teilnehmer Nico Legat

RTL Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"

