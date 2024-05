Bis August: Gigi Birofio verliert wieder seinen Führerschein

Da war wohl einer schneller, als die Polizei erlaubt: Luigi Birofio (25) hat seinen Führerschein verloren! Wie er gegenüber Bild verriet, hat sich der Reality-TV-Star nach seiner Teilnahme beim Dschungelcamp 2023 einen schicken Schlitten geleistet. "Ich hab mir eine Corvette gekauft, um mir einen Jugendtraum zu erfüllen", erzählte er und fügte hinzu: "Ich glaube, zwei Tage später musste ich den Führerschein abgeben, weil ich 50 km/h zu schnell war." Daraus hat er anscheinend nicht gelernt, denn im aktuellen Gespräch mit dem Magazin beichtet er: "Ich hab meinen Führerschein schon wieder verloren. Ich muss jetzt bis August mit dem Fahrrad fahren! Noch einmal, dann muss ich zum Idiotentest."

Gigi kann sich allerdings recht glücklich schätzen: Die nächsten vier Wochen ist er nämlich gar nicht im Land. Der gebürtige Italiener befindet sich gerade in Südafrika und dreht dort die Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Dabei gibt es gleich mehrere Besonderheiten: Diese Version des Dschungelcamps wird nämlich nicht live ausgestrahlt, sondern im Voraus gefilmt. Und weiter? Es dürfen nur Stars teilnehmen, die schon einmal um die Krone gekämpft haben! Neben Gigi dürfen sich Fans der Show unter anderem auch auf Thorsten Legat (55), Georgina Fleur (34) und Sarah Knappik (37) freuen.

Dass Gigi bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" mitmachen darf, kommt allerdings nicht bei allen gut an. Denn während seiner Zeit bei Das Sommerhaus der Stars hat der Realitystar sich einen Feind gemacht: Can Kaplan zeigt sich im Netz recht verärgert darüber. Unter einem RTL-Beitrag auf Instagram kommentierte er: "Euer Ernst? Gigi klatscht mir in einer Show ins Gesicht und ihr gebt diesem Typen noch mal eine Plattform – wow."

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

ActionPress Can Kaplan, 2023

