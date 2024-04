Paris Hiltons Tochter London erinnert sie an Schwester Nicky

London Hilton Reum kommt wohl nicht nur nach ihrer Mama! Vergangenes Jahr wurde Paris Hilton (43) gleich zweimal Mama. Per Leihmutter kam im Januar zuerst Sohn Phoenix (1) und im November Tochter London zur Welt. Wie die Hotelerbin im Podcast "I Am Paris" verrät, erinnere sie ihre Jüngste "so sehr an meine Schwester Nicky (40)." Vor allem optisch würden sich die beiden ähneln: "Wenn ich mir meine Babyfotos anschaue, ist Phoenix mein Zwilling und die kleine London sieht aus wie Nicky. Es ist so süß, all diese Fotos miteinander zu vergleichen."

Die beiden Kids der DJane verstehen sich prächtig. London und Phoenix seien "wie Zwillinge", da sie nur wenige Monate auseinanderliegen. "Es ist einfach so süß, sie zusammen zu sehen. Er ist einfach so süß und sanft zu ihr. Und manchmal sitzt sie in ihrer kleinen Wippe und er steht da und schaukelt sie hin und her. Und sie sieht ihn dann mit einem strahlenden Lächeln an. Man merkt einfach, dass sie ihren großen Bruder abgöttisch liebt", schwärmt die 43-Jährige. Sie freue sich schon sehr darauf, die beiden zusammen aufwachsen zu sehen.

Erst vor wenigen Tagen stellten Paris und ihr Mann Carter Reum ihr Töchterchen der Öffentlichkeit vor: Zum ersten Mal teilten sie Fotos der Kleinen. Ihren Sohnemann zeigte die US-Amerikanerin zuvor gerne im Netz – ihre Fans dürfen sich regelmäßig über niedliche Videos oder Schnappschüsse freuen. London wollte sie aber noch ein wenig länger verstecken. "Ich habe das Gefühl, dass mein Leben einfach so öffentlich ist, also wollte ich mein kleines Mädchen einfach für mich behalten", erklärte die Zweifachmama gegenüber E! News.

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, Carter Reum und ihr Sohn Phoenix, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass London so aussieht wie Nicky? Das kann man doch noch gar nicht sagen. Sie ist doch erst fünf Monate alt. Niedlich! Das finde ich auch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de