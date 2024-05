Seltene Fotos: Naomi Campbell zeigt ihre beiden Kids im Netz

Naomi Campbell (53) zählt zu den erfolgreichsten Supermodels der Welt. Doch obwohl die gebürtige Britin seit Jahren einen Großteil ihres Lebens auf den roten Teppichen im Rampenlicht verbringt, hält sie ihr Privatleben weitgehend von diesem fern. Umso überraschender sind die aktuellen Schnappschüsse, die sie auf ihrem Instagram-Profil teilt. Die Aufnahmen halten fest, wie Naomi und ihre zwei Sprösslinge gemeinsam den Sonnenuntergang am Wasser beobachten. Obwohl sich das Dreiergespann dabei nur von hinten zeigt, ist deutlich zu erkennen, wie groß ihr Sohn und ihre Tochter bereits geworden sind. Den Post betitelt sie lediglich mit dem Hashtag "#gesegnet".

Erst im Juni des vergangenen Jahres durfte die Laufstegschönheit im Alter von 53 Jahren ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Die frohe Botschaft verkündete Naomi damals mit einem zuckersüßen Beitrag im Netz. "Mein kleiner Schatz, du musst wissen, dass du über alle Maßen geschätzt wirst und von dem Moment an, als du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast, von Liebe umgeben bist", schrieb sie liebevoll und fügte hinzu: "Ein wahres Geschenk von Gott! Willkommen Babyboy! Es ist nie zu spät, Mutter zu werden." Zusätzlich versorgte sie ihre Follower noch mit dem allerersten Schnappschuss ihres neugeborenen Söhnchens.

Obwohl Naomi seit den 1990er-Jahren ein gefeiertes Supermodel ist und ein Leben in der Öffentlichkeit führt, ist über ihr privates Glück nur wenig bekannt. Unter anderem hält die zweifache Mutter auch den Vater ihrer beiden Kinder unter Verschluss. Wie glücklich sie ihr Familienleben macht, ist wiederum kein Geheimnis. "Ich liebe es. Es macht eine Menge Spaß. Jeder Tag ist eine Überraschung. Man weiß nie, was passieren wird und was meine Tochter sagen wird", schwärmte Naomi in einem damaligen Interview mit Today über ihr Mama-Dasein.

Anzeige Anzeige

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Naomi ihre Kinder aus der Öffentlichkeit raushält? Ich finde es genau richtig von ihr. Na ja, ich würde schon gerne mehr über ihren Nachwuchs erfahren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de