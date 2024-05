So süß dankt Paris Hilton am Muttertag ihrer Mama Kathy!

Was für eine süße Geste zum Muttertag! Paris Hilton (43) dankt ihrer Mama Kathy Hilton (65) mit einem Clip auf Instagram – zu sehen sind herzerwärmende Momente des Mutter-Tochter-Duos. Auch ein Foto von Kathy und ihren beiden jungen Töchtern Paris und Nicky Hilton (40) ist eingebaut. "Alles Liebe zum Muttertag! Deine Liebe hat mich zu der Frau und Mutter gemacht, die ich heute bin. Ich schätze jeden Moment meiner Reise mit dir an meiner Seite. Ich liebe dich für immer", widmet sie ihrer Mutter in den Worten unter ihrem Beitrag.

Fans versehen den Post fleißig mit Herzchen – auch in den Kommentaren zeigen sie, wie angetan sie von dem kleinen Einblick sind. "Ich liebe die Szene, in der du mit deiner Mama am Strand entlang rennst. So ein süßer und ehrlicher Moment zwischen euch beiden", hält ein Follower fest. "Das ist der aufrichtigste Beitrag, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Wenn du weiterhin so transparent bleibst, wäre das großartig", schließt sich ein weiterer an.

Die Hotelerbin ist mittlerweile selbst zweifache Mutter. Im Januar 2023 wurde Sohnemann Phoenix geboren – bereits im Dezember 2023 folgte Töchterchen London. Anlässlich des Muttertags gab es von Paris nicht nur einen süßen Social-Media-Clip, sondern eine weitere Überraschung: Sie zeigte erstmals das Gesicht ihrer Tochter. "Kurz bevor der Muttertag anstand, konnte ich nicht widerstehen, der Welt meine kleine Tochter London vorzustellen. Deshalb teile ich diese besonderen Momentaufnahmen mit meiner Familie", sagte sie gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Kathy Hilton mit ihren jungen Töchtern Paris und Nicky Hilton

Anzeige Anzeige

TikTok / parishilton Paris Hiltons Kinder London und Phoenix

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Beitrag von Paris Hilton zum Muttertag? Der ist sehr süß! So besonders finde ich ihn nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de