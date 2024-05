"Du bist so blass": Selbstbräuner für Paris Hiltons Tochter?

Das meint Paris Hilton (43) doch wohl nicht ernst! Vor knapp einem halben Jahr durfte das It-Girl Töchterchen London auf der Welt begrüßen. Obwohl die kultige Blondine ihre Fans erst ein wenig zappeln ließ, teilt sie nun immer mal wieder süße Schnappschüsse von ihrem kleinen Nachwuchs. In einem aktuellen Instagram-Clip steht Paris mit ihrem Nesthäkchen vor einem Spiegel. Sie selbst sieht in ihrem weißen Kleid aus, als wäre sie frisch aus dem Urlaub gekommen. "Normalerweise liebe ich es, total gebräunt zu sein. An dich habe ich dabei nicht gedacht", sagt die Hotelerbin und schaut dabei liebevoll auf London hinunter. Dabei fügt sie hinzu: "Du bist so blass. Du warst noch nie in der Sonne."

"Ich kann dich nicht mit Selbstbräuner besprühen, oder?", fragt Paris daraufhin noch scherzhaft. Dabei kann es die stolze Familienmama offenbar kaum erwarten, bis es endlich so weit ist und London alt genug ist. "Ich zähle die Tage, bis ich Baby London endlich die Kunst des Bräunungssprays nahebringen kann", schreibt Paris zu ihrem Beitrag.

Paris kann offenbar gar nicht genug von ihren beiden Kindern Phoenix und London bekommen. Während ihr Sohnemann eher nach ihr komme, sei ihr jüngster Spross eher ein Abbild ihrer Schwester Nicky Hilton (40)! "Wenn ich mir meine Babyfotos anschaue, ist Phoenix mein Zwilling und die kleine London sieht aus wie Nicky. Es ist so süß, all diese Fotos miteinander zu vergleichen", schwärmte die 43-Jährige in ihrem Podcast "I am Paris".

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Instagram / parishilton Paris Hilton, Carter Reum und ihr Sohn Phoenix, 2024

