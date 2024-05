Paris Hilton und Ex-BFF Nicole feiern ihr TV-Show-Comeback!

Die "The Simple Life"-Fans haben Grund zur Freude! Mit ihrer Reality-TV-Show eroberten Paris Hilton (43) und Nicole Richie (42) in Windeseile die Herzen der Zuschauer. Jetzt soll feststehen: Die einstigen Busenfreundinnen planen ein Remake der beliebten Fernsehserie, wie Page Six berichtet. Auf welche Abenteuer sich die beiden in der neuen Serie begeben werden, bleibt allerdings noch ein Geheimnis. Das Projekt soll aber bereits seit Monaten in der Mache sein. Mit einer subtilen Ankündigung hat Paris das Spektakel auch schon auf Instagram angeteasert. Dazu teilte sie eine Collage mit vielen alten Bildern von sich und Nicole und schrieb dazu: "Seit Tag 1: Sill und Bill."

Die Fans sind wegen der Neuigkeit ganz aus dem Häuschen und beginnen bereits unter dem Beitrag wilde Spekulationen aufzustellen. "'The Simple Life 6'? Oh bitte. Ich habe mich schon immer gefragt, wie Paris und Nicole es auf einer Insel oder im Dschungel aushalten würden", kommentiert ein Nutzer. "Ihr habt das Reality-TV gegründet. Die Welt hat damit angefangen, aber du und Nicole habt es gegründet", schreibt ein anderer. Die meisten freuen sich vor allem, die Ex-BFFs wieder gemeinsam vor der Kamera sehen zu können.

Dass es noch einmal zu einer gemeinsamen TV-Show zwischen Paris und Nicole kommt, hätten wahrscheinlich die wenigsten erwartet. Zwischen der Hotelerbin und der Tochter von Lionel Richie (74) war 2005 nämlich ein riesiger Streit ausgebrochen. Was genau damals vorgefallen ist, wurde nie richtig geklärt. Die Freundschaft der beiden Blondinen lag anschließend aber erst mal auf Eis. Böses Blut fließt zwischen den beiden aber offensichtlich nicht mehr. Denn Nicole wurde 2021 auf der Hochzeit der Hotelerbin gesichtet.

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Januar 2005 in Los Angeles

Getty Images Nicole Richie und Paris Hilton bei der "The Simple Life"-Premiere im Dezember 2003

