Aleks wird gefiltert: "Kampf der Realitystars"-Fans lachen!

Aktuell läuft die fünfte Staffel von Kampf der Realitystars. In der sechsten Folge der Realityshow müssen die Promis bestimmen, welcher Kandidat in der Sala am authentischsten ist – Aleksandar Petrovic (33) schneidet von allen am schlechtesten ab. Als Strafe bekommt der einstige Sommerhaus-Teilnehmer einen Filter in Form eines Pferdekopfs aufgesetzt, was für großes Gelächter bei den Fans sorgt. "Dieser Pferdekopf macht mich fertig", "Hengst Aleks" und "I can't help it – aber ich finde den Gaul einfach unheimlich lustig", lauten nur einige der amüsierten Kommentare auf X.

Damit aber noch nicht genug – manche Fans sind sich sicher, dass sich der lustige Filter positiv auf die Sendezeit des 33-Jährigen auswirken könnte. "Am Ende ist der Pferdekopf ein Vorteil für die Aufmerksamkeit von Aleks", meint einer auf der Social-Media-Plattform. Ein weiterer User schließt sich an und witzelt: "Der Pferdekopf ist fast noch besser als Darth Vaders Stimme aus der letzten Staffel."

Ganz egal, ob sich Aleks am Ende der Show den Sieg schnappen wird oder nicht – privat hat er das große Los schon allemal gezogen. Nachdem er vor zwei Jahren bei Temptation Island V.I.P. eigentlich seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (32) seine Treue beweisen wollte, verliebte er sich während des Beziehungsexperiments in die Verführerin Vanessa Nwattu. Seither sind die beiden unzertrennlich und sogar über das Heiraten macht sich das Paar offenbar schon Gedanken...

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Aleksandar Petrovic und Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Aleks und dem Pferdekopf? Einfach nur zum Totlachen! Na ja, ich fand das jetzt nicht so witzig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de