Paris Hilton und Carter Reum kommen als Eltern gut zurecht

So ergeht es ihnen bisher! Carter Reum und Paris Hilton (42) wurden vor wenigen Wochen das erste Mal Eltern. Den Namen des Babys behielt das Paar vorerst für sich, vor Kurzem gaben sie aber bekannt: Ihr Sohn heißt Phoenix. Als frischgebackenes Elternpaar sind der Unternehmer und seine bekannte Ehefrau gerade anfangs noch nicht routiniert – denkt man. Doch tatsächlich ist Carter der Meinung, er und Paris kommen bisher als Eltern gut zurecht!

Im Interview mit HELLO! äußerte der 42-Jährige, dass Paris und er sich "momentan noch in der einfachen Phase" des Elternseins befänden. Bisher schlafe der kleine Phoenix genug und fordere noch nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Das Leben als Vater sei bisher noch ausschließlich "wunderbar", jedoch scheint sich der wohlhabende US-Amerikaner sicher zu sein, dass das Ganze in den nächsten Monaten wesentlich herausfordernder werde.

Seine Liebste gab vor Kurzem bekannt, dass beide die Zeit alleine mit ihrem kleinen Sohn total genießen. Tatsächlich hätten selbst Paris' engste Vertraute wie ihre Mutter Kathy (63) oder Schwester Nicky (39) erst eine Woche nach der Geburt überhaupt erfahren, dass das Baby bereits auf der Welt war.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum auf der Pre-Grammy Gala 2023

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im November 2021 in Los Angeles

Getty Images Paris, Kathy und Nicky Hilton im März 2019

