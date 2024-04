Paris Hilton plant Dokuserie über Tabloid-Kultur der 2000er

In den 2000er-Jahren war Paris Hilton (43) das It-Girl schlechthin. Egal, wohin sie ging, die Paparazzi verfolgten sie auf Schritt und Tritt. Dies nutzt sie nun zu ihrem Vorteil! Wie Variety berichtet, hat Paris' Produktionsfirma 11:11 Media die Rechte an Sarah Ditums Buch "Toxic: Women, Fame, and the Tabloid 2000s" erworben, das sich mit der Boulevard-Kultur der frühen 2000er-Jahre auseinandersetzt. Die Hotelerbin plant daraus nun eine Doku-Serie zu machen, in der die Art und Weise untersucht wird, wie weibliche Promis damals behandelt wurden – darunter sie selbst.

Als Paris das Buch entdeckte, sei sie sofort vom Engagement der Autorin, deren Recherchen und Arbeit beeindruckt gewesen, erklärt sie in einem Statement. "Sarahs Arbeit hat mich dazu inspiriert, 'Toxic' als Dokumentarserie vorzustellen, in der wir eine Plattform für ähnliche Geschichten von Menschen bieten können, die sich durch eine intensive öffentliche Kritik kämpfen mussten, damit sie ihre Geschichte aus einer Zeit zurückfordern können, in der sie wenig Kontrolle hatten", betont die 43-Jährige. Neben Paris wirft das Buch auch einen Blick auf das Leben acht weiterer Bekanntheiten – darunter Kim Kardashian (43), Britney Spears (42), Lindsay Lohan (37) und Aaliyah (✝22). Doch auch Amy Winehouse (✝27), Janet Jackson (57), Chyna und Jennifer Anistons (55) Kämpfe mit dem Ruhm werden aufgegriffen.

Die Doku-Serie ist jedoch nicht das Einzige, mit dem sich die zweifache Mutter momentan beschäftigt. Paris feierte in diesem Jahr nämlich ihr Musik-Comeback – und bekam dabei Unterstützung von einem Megastar! Das verkündete sie auf X: "Bald im Jahr 2024: Neue Musik mit meiner Freundin Sia (48)." Ihre gemeinsame Single "Fame Won't Love You" veröffentlichten sie am 19. April. Und die Fans scheinen begeistert zu sein. "Paris ist zurück, um die Popmusik zu retten" und "Das klingt so gut! Was für ein Comeback für Paris" lauteten einige der zahlreichen Kommentare auf Instagram.

