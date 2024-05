Diese Promis sind diesen Monat bei Fame Fighting Challenger!

Schon in der kommenden Woche ist es so weit: Am 24. Mai wagen sich insgesamt acht deutsche Realitystar-Duos in Mönchengladbach in den Fame Fighting-Ring, um sich gegen ihre Gegner zu beweisen – das ein oder andere Paar möchte dabei die privaten Probleme aufarbeiten. So unter anderem die beiden Love Island-Schönheiten Evi Maria (29) und Alessandra Wichert (27). Die 29-Jährige wirft der Blondine vor, sich im TV abfällig geäußert und sich an ihren Ex-Freund Leandro Fünfsinn rangemacht zu haben. Ähnlicher Natur ist die Kampfeslust zwischen Giuliano Lorenzo Hediger und Franco Klepac – sie streiten sich wegen der Love Fool-Knutscherei von Guilianos Freundin und Franco.

Die ehemaligen "Love Island"-Teilnehmer Bocc Özsu und Bucci Yok treten kommenden Freitag ebenfalls den Kampf an. Buccis Grund: "Er macht einen auf Lieblingsschwiegersohn, aber das, was er mit Frauen abgezogen hat, geht gar nicht." Bocc hingegen scheint sich der Ursache allerdings nicht so bewusst – die Herausforderung nahm er jedoch gerne an. Und noch zwei weitere Bekanntheiten der Kuppelshow steigen in den Ring: Tobias Pietrek und Mischa Mayer (32), wobei Letzterer damit sein TV-Comeback feiert. Nicolas Nizou nimmt zum zweiten Mal an dem Box-Event teil. Er kämpft gegen Babak Cheraghpour. Ebenso Jakub Merlan-Jarecki (28), er tritt dieses Mal gegen Nikola Glumac (28) an. Sportlerin Sima Milena steigt auch zum zweiten Mal in den Ring – sie kämpft nun bei Fame Fighting Challenger gegen ihre Kontrahentin Laura Peuker an. Das achte kämpferische Duo, das sich beweisen möchte, besteht aus den Temptation Island-Gesichtern Lena Schiwiora (27) und Jessica Accit.

Im vergangenen November sorgte vor allem der große Kampf zwischen Luigi Birofio (25) und Can Kaplan für Spannung. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten waren seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars nicht gut aufeinander zu sprechen – ihren Streit wollten sie im Ring austragen. Letzten Endes lag der Italiener am Boden und Walentina Doroninas (24) Freund konnte den Boxkampf als Sieger verlassen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Bucci Yok, "Love Island"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und Walentina Doronina im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wer ist euer Box-Favorit? Alessandra Wichert. Evi Maria. Giuliano Lorenzo Hediger. Franco Klepac. Bocc Özsu. Bucci Yok. Tobias Pietrek. Mischa Mayer. Nicolas Nizou. Babak Cheraghpour. Jakub Merlan-Jarecki. Nikola Glumac. Sima Milena. Laura Peuker. Lena Schiwiora. Jessica Accit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de