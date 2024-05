Ehrliche Urlaubsgrüße: Twenty4tim steht zu seiner Essstörung

Immer wieder lässt Twenty4tim (23) seine Fans auf ganz unverblümte Weise an seinem privaten Alltag teilhaben. So wie jetzt auch: Mit einer neuen Bilderreihe auf Instagram macht der Influencer auf ein Thema aufmerksam, das ihn größte Überwindung kostet. "Jahrelang hatte und habe ich schon mit einer Essstörung zu kämpfen. 110 Kilo bis hin zu 48 Kilo. Gefühlt musste mein Körper schon einiges aushalten", gibt der diesjährige Dschungelcamp-Kandidat offen zu und fügt hinzu: "Ich bin noch auf einer langen Reise, aber zumindest jetzt zeige ich euch alles: Meinen wunderschönen Körper, die Dehnungsstreifen, meine Männerbrust – das bin ich!"

Tims Ehrlichkeit findet bei seinen Followern große Unterstützung. "Wir – deine Community – lieben dich, wie du bist, du bist perfekt, genau so! Danke, dass du uns das anvertraust", "Und ich sehe einfach nur einen wunderschönen Menschen" oder "Du bist toll und ein Vorbild für so viele Menschen", lauten nur einige der positiven Nachrichten in der Kommentarspalte. Auch seine Mama Tina findet liebevolle Worte für ihren Sohn: "Ein Schmetterling weiß auch nicht, wie schön er eigentlich ist, denn er sieht seine Flügel nie. Ich hab dich lieb."

Der 23-Jährige gehört zu den bekanntesten deutschen Influencern. Auf Instagram verfolgen ihn inzwischen tagtäglich über 2,7 Millionen Menschen [Stand: 16. Mai 2024, 15:44 Uhr]. Neben seiner Social-Media-Karriere ist Tim zudem als Sänger tätig. Im März 2022 veröffentlichte er seinen ersten Song "Bling Bling". Im September desselben Jahres erschien seine Single "Gönn dir", mit welcher er die Spitze der deutschen Singlecharts erreichte.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Throwback-Foto von Twenty4tim

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Twenty4tim seine Essstörung öffentlich gemacht hat? Ich finde es sehr ehrlich – dazu gehört viel Mut. Ich hätte mich das nicht getraut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de