Paris Hilton teilt süßen Geschwister-Moment ihrer Kinder

Paris Hilton (43) genießt ihren Alltag als zweifache Mama. Nachdem die Hotelerbin Anfang 2023 ihren ersten Nachwuchs, Sohn Phoenix (1), per Leihmutterschaft auf der Welt begrüßen durfte, machte Töchterchen London das Familienglück im vergangenen November komplett. Seitdem versorgt sie ihre Community mit regelmäßigem Baby-Content. So auch jetzt wieder: Auf ihrem TikTok-Kanal teilt sie einen Clip, der Sohn Phoenix beim Spielen mit seiner kleinen Schwester zeigt. "Bist du der nette große Bruder?", fragt Paris ihren Spross sichtlich entzückt, während dieser den jüngsten Familienzuwachs freudestrahlend in seiner Babywippe hin und her wippt.

Jedoch scheint es, als hätte der kleine Mann ein bisschen zu viel Energie. Denn statt seine Schwester gemütlich in den Schlaf zu wiegen, geht er das Ganze eher wilder an. Offenbar Grund genug für Paris, ihn trotz seiner augenscheinlichen Bemühungen ein wenig zu bremsen. "Nicht zu hart, Schatz... das ist ein Baby", ist deswegen nur wenig später von der zweifachen Mutter im Clip zu hören. Zusätzlich kommentiert sie ihren niedlichen Post auf der Plattform dann noch mit: "Baby P ist manchmal ein bisschen zu aufgeregt, wenn seine kleine Schwester dabei ist."

Erst vor einigen Wochen zeigte Paris erstmals das Gesicht ihrer Tochter London in der Öffentlichkeit. Auf den Bildern, die People vorliegen, posierte die DJane gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum und den beiden gemeinsamen Kindern für die Kamera. "Kurz vor dem Muttertag konnte ich nicht widerstehen, der Welt meine kleine Tochter London vorzustellen. Deshalb teile ich diese besonderen Momentaufnahmen mit meiner Familie", begründete die 43-Jährige die damalige Veröffentlichung der zuckersüßen Aufnahmen.

TikTok / parishilton Paris Hiltons Kinder London und Phoenix

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

