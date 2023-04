Patrice' Hautkrebs-Diagnose : Daniel Aminati bleibt positiv!

Daniel Aminati (49) möchte mit Zuversicht in die Zukunft blicken! Vor wenigen Tagen machte der beliebte TV-Moderator eine Schocknachricht bekannt: Seine Frau Patrice ist an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Bei einer Routineuntersuchung wurde zudem festgestellt, dass die Krankheit bereits Metastasen gebildet hat. Die junge Mutter findet Rückhalt in ihrer Familie. Vor allem Daniel möchte sich von dem Schicksalsschlag nicht unterkriegen lassen und bleibt positiv!

In einem Interview mit Bild erzählt der 49-Jährige offen von dem Schock und der Lähmung, nachdem das Paar von der Diagnose erfahren hat: "Es bringt nichts, sich jetzt verrückt zu machen. Meine Frau lebt und das wird sie auch weiterhin und noch lange an meiner Seite tun", sagt die TV-Bekanntheit kämpferisch. Die Eltern einer kleinen Tochter wollen der Herausforderung mit Optimismus begegnen. "Meine Frau hat einen tollen Charakter und ist eine Kämpfernatur", meint er außerdem.

Via Instagram meldete sich Patrice am Montag mit einigen Schnappschüssen, aus denen hervorgeht: Die Beauty kann auf ihre Familie zählen! Neben Blumen und anderen Geschenken kann sich die Beauty auch auf Besuche ihrer Mama freuen. "Meine Familie. Jeder springt ein. Einer für alle... Und alle für einen", lauten die wertschätzenden Worte, die Patrice zu den Eindrücken schreibt, in denen sich ihre Liebsten um ihre Kleine kümmern oder den Haushalt schmeißen.

Instagram / danielaminati Patrice Eva im April 2023

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati im Dezember 2022

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im April 2023

