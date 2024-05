Peter Andre erstmals mit Baby während Spaziergang gesichtet!

Peter Andre (51) geht offenbar richtig auf als Vater einer Neugeborenen! Das ist auf aktuellen Fotos zu sehen, die The Sun vorliegen. Auf diesen ist der Musiker gemeinsam mit seiner Tochter Arabella Rose Andrea zu sehen. Der Sänger hat seinen Wonneproppen in einer Tragetasche fest an seinen Körper geschnallt. Währenddessen legt der Ex von Katie Price (45) seine Hand beschützend auf seine Kleine. Von seiner Frau Emily MacDonagh fehlt jeder Spur. Ob sie sich etwa ein Päuschen gönnt?

Bereits kurz nachdem sein Mädchen das Licht der Welt erblickt hatte, teilte Peter die wundervolle Neuigkeit auf Instagram. "Nur ein paar Minuten alt... Wir fühlen uns im Moment so überwältigt. Wir sind glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen!", meldete sich der 51-Jährige bei seinen Fans und teilte zwei Bilder von seinem kleinen Schatz.

Peter und seine Ehefrau können nicht glücklicher sein über ihr Neugeborenes. Dennoch gab es für geraume Zeit ein Problemchen: Ihre Tochter hatte für viele Wochen keinen Namen! Das bereitete vor allem dem Vater von Junior Savva Andre (18) große Sorgen. "Immer noch kein Name. Ich kämpfe buchstäblich darum. Sie sieht nach keinem der Namen aus, an die wir gedacht haben!", gab der Fünffachpapa auf der Onlineplattform zu und behauptete sichtlich frustriert: "Das treibt uns in den Wahnsinn!"

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Fotos von Peter und Baby Arabella? Total süß! Er ist offenbar ein richtig toller Vater. Na ja. Ich hätte mich gefreut, mehr von der Kleinen zu sehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de