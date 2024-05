So fürsorglich ist Prinzessin Charlotte mit Bruder Louis!

Prinzessin Charlotte wird heute neun Jahre alt! Die kleine Prinzessin ist die einzige Tochter von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41). Zu ihren Brüdern Prinz George (10) und Prinz Louis (6) pflegt sie ein inniges Verhältnis: Regelmäßig stellt Charlotte ihre Qualitäten als große Schwester unter Beweis, vor allem um ihren kleinen Bruder Louis kümmert sie sich auch bei öffentlichen Auftritten rührend. Als der Mini-Royal bei den Platin-Jubiläumsfeierlichkeiten von Queen Elizabeth II. (✝96) im Jahr 2021 am Daumen lutschte, zögerte Charlotte nicht und korrigierte den Kleinen noch vor ihren Eltern liebevoll.

Auch bei der Krönungszeremonie von König Charles (75) nahm Charlotte ihren kleinen Bruder wortwörtlich an der Hand: Fürsorglich kümmerte sie sich um Louis und die beiden schritten gemeinsam Seite an Seite hinter William und Kate her. Auch nach der Zeremonie nahm Charlotte den royalen Sprössling an der Hand und führte ihn sicher aus der Westminster Abbey.

Auch im vergangenen Dezember wurde klar: Der kleine Prinz kann sich immer auf seine Schwester verlassen. Als die Geschwister beim jährlichen Weihnachtskonzert ihre handgefertigten Karten verschickten, half Charlotte Louis dabei, seine Postkarte einzuwerfen. Diese Karten werden an Kinder verschickt, die im Leben vor großen Herausforderungen stehen.

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, König Charles' Krönung

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

