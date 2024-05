Designer genervt: GNTM-Girls halten sich nicht an Vorgaben!

Haben die Germany's Next Topmodel-Anwärterinnen etwa nicht richtig zugehört? In der zwölften Folge der beliebten Castingshow dürfen die verbliebenen Girls und Boys wieder eine Fashionshow laufen – und dieses Mal handelt es sich sogar direkt um drei. Nach einem intensiven Training klappt aber am Tag der Modenschau nicht alles. Vor allem die Anweisungen der Designer scheinen die Modelküken nicht umsetzen zu können. "Ich habe ihr gesagt, dass sie keine Pose machen soll", erzählt Designer Kevin Germanier gegenüber Modelmama Heidi Klum (50). Auch Grace und Xenia stellen sich gegen die Wünsche des Modeschöpfers.

"Warum macht sie das? Mach das nicht", ist Kevin ganz entsetzt von der Förderlehrerin und fügt hinzu: "Ich habe ihr auch gesagt, dass sie die Pose nicht benötigt. Sie ist schön, wenn sie nur dasteht. Nur dastehen, das ist editorial." Im finalen Walk hat Xenia erneut zu kämpfen. "Das sieht ja so aus, als würde sie auf so einem Seil laufen. Also das ist mir fast schon unangenehm, weil man denkt immer, dass sie gleich umfällt", resümiert Heidi. Doch nicht nur die Girls können an diesem Tag nicht ganz überzeugen. "Die Boys haben voll die Schwierigkeiten, oder? Dabei ist die Anweisung doch so einfach: laufe langsam und laufe danach doppelt so schnell", sagt Kevin ganz verwirrt seinen Kollegen Ashton.

Für Xenia könnte dieser unglückliche Walk ein kleiner Rückschlag sein – immerhin konnte die Beauty vor wenigen Wochen ihren ersten großen Modeljob an Land ziehen. Zusammen mit Marvin wurde die Förderlehrerin für ein Musikvideo von Mike Singer (24) gebucht. Seitdem fällt die 23-Jährige aber nicht mehr so auf. Muss sie nach diesem missratenen Auftritt nun zittern?

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Xenia Tsilikova, GNTM-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum am Set von "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr den Walk der Kandidaten? Total in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was die Designer haben. Na ja, das war schon echt schlecht. So schwer waren die Anweisungen ja nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de