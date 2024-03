Krebs ist zurück: Patrice Aminati hat Metastasen in Lunge

Für Patrice Aminati beginnt ein neuer Kampf – bei der Frau von Daniel Aminati (50) ist der Krebs zurückgekehrt. In einem Instagram-Video erklärt der Moderator: "Dann jetzt vor zwei Wochen ein neuer Befund. Metastasen in der Lunge. [...] Meine Frau muss in den nächsten Wochen Infusionen zu sich nehmen. Es ist gut behandelbar." Es ist ein herber Rückschlag für die kleine Familie – im Oktober 2023 erklärte die Blondine, dass es ihr gut gehe und ihr Körper frei von Metastasen sei.

Doch jetzt muss Patrice erneut gegen die Krankheit ankämpfen. Das Video, das der 50-Jährige geteilt hatte, ist laut seiner Angabe vor rund drei Wochen entstanden. "Inzwischen ist die Infusions- und Strahlentherapie in vollem Gange und schlägt mit erheblicher Wucht zu. Das ist gut… aber wie schon erwähnt leider kein Wellnessprogramm", erklärt Daniel dazu. Er sei sehr stolz auf seine Frau. Das Paar wolle die Hoffnung nicht aufgeben: "Und trotzdem bleiben wir zuversichtlich und mobilisieren all unsere Kräfte, um bald wieder in der Leichtigkeit sein zu dürfen."

Patrice kann sich in der schweren Zeit voll und ganz auf ihren Ehemann verlassen, der stets an ihrer Seite ist. Anlässlich seines Geburtstags wollte sie Daniel via Instagram wissen lassen, wie viel er ihr bedeutet. "Mein Mann, mein Geliebter, mein Freund. Alles Gute zu deinem Geburtstag, lieber Schatz. Auf dich, auf dein Glück, das auch das unseres ist, Gesundheit und darauf, dass das Beste noch vor dir, vor uns liegt. Ich liebe dich, ich liebe das Leben mit dir", lauteten Patrice' rührende und liebevolle Zeilen.

Anzeige

ActionPress Daniel Aminati und Patrice Aminati

Anzeige

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de