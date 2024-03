Krebskampf: So rührend unterstützt Daniel Aminati seine Frau

Daniel Aminati (50) und seine Frau Patrice machen momentan eine schwere Zeit durch. Vor wenigen Wochen machte der TV-Moderator öffentlich, dass bei der Mutter seines Kindes der Krebs zurückgekehrt ist. Seitdem geben die beiden immer wieder einen Einblick in Patrice' Kampf gegen die Krankheit. In einem emotionalen Video auf Instagram teilt Daniel mit, wie er seine Frau in diesen schweren Zeiten unterstützt: "Meiner Frau habe ich gesagt: Ja, ich will. In guten wie in schlechten Zeiten und dann quälen wir uns jetzt eben beide. Bis die Sonne wieder scheint."

Trotz der schwierigen Zeit, die Patrice momentan durchmacht, wolle der 50-Jährige keinesfalls aufgeben: "PS: Wir schaffen das! Meine Frau ist eine Löwin." Die Fans sind von Daniels emotionalem Clip total berührt. "Am Ende wird immer alles gut", kommentiert eine Person den Beitrag. "Super inspirierend! Ganz viel Kraft euch beiden", wünscht ein weiterer Nutzer.

Vor wenigen Tagen gab Patrice einen Einblick in ihren Kampf gegen den Krebs. "Betroffene wissen, wenn ein Krebskranker sich nicht meldet, wenn er still ist, wenn er schweigt, dann ist es schlimm. Ich habe eine schwere Zeit hinter mich gebracht. Mit Schmerzen, die für mich nicht vorstellbar waren", erklärte sie im Netz. Die Schmerzen seien für die Blondine unerträglich gewesen: "Mir verging vor Schmerzen Hören und Sehen. Mit allen Mitteln wurde versucht, mich zu stabilisieren. Es gibt keine Worte dafür."

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Ehefrau von Moderator Daniel Aminati

