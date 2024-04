Im Krebskampf: Patrice und Daniel Aminati genießen Ostern

Daniel Aminati (50) und seine Ehefrau Patrice machen derzeit eine schwere Phase durch. Aktuell kämpft die 29-Jährige erneut gegen den Krebs. Das gemeinsame Osterfest mit ihrer Tochter Charly wollten die beiden trotzdem in vollen Zügen genießen. Auf Instagram teilt der Moderator einige Fotos, die ihn und seine Familie bei der Ostereiersuche im Garten zeigen. Auf einem Foto hält Daniel seine Frau im Arm, während sie sich lächelnd an ihn schmiegt. "Ein Hauch wohltuender Normalität. Ich hoffe, auch ihr hattet ein paar schöne Ostertage", schreibt er zu den Schnappschüssen.

Vor wenigen Wochen gab das Paar bekannt, dass bei Patrice der Krebs zurückgekehrt sei. "Dann jetzt vor zwei Wochen ein neuer Befund. Metastasen in der Lunge. [...] Meine Frau muss in den nächsten Wochen Infusionen zu sich nehmen. Es ist gut behandelbar", erklärte Daniel in einem Instagram-Video. Dazu blendete er einige Aufnahmen ein, die seine Frau im Krankenhaus zeigen. "Inzwischen ist die Infusions- und Strahlentherapie in vollem Gange und schlägt mit erheblicher Wucht zu. Das ist gut… aber wie schon erwähnt, leider kein Wellnessprogramm", erzählte der 50-Jährige.

In dieser schweren Zeit kann sich Patrice voll und ganz auf ihren Mann verlassen. Anlässlich seines Geburtstages widmete sie ihm liebevolle Worte im Netz. "Mein Mann, mein Geliebter, mein Freund. Alles Gute zu deinem Geburtstag, lieber Schatz. Auf dich, auf dein Glück, das auch das unsere ist, Gesundheit und darauf, dass das Beste noch vor dir, vor uns liegt. Ich liebe dich, ich liebe das Leben mit dir", schrieb die Dresdnerin auf Instagram. Dazu teilte sie einige Aufnahmen, die sie zusammen zeigen.

Instagram / danielaminati Patrice Aminati und Daniel Aminati an Ostern, 2024

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati, Moderator und Patrice Aminati

