"Nicht vorstellbar": Krebs bringt Patrice Aminati an Grenze

Vor einigen Tagen gab Daniel Aminati (50) bekannt, dass der Krebs seiner Frau Patrice zurück ist und in die Lunge gestreut hat. Jetzt meldet sich die Beauty erstmals zu ihren Umständen und findet emotionale Worte. "Heute ist der Tag, an dem ich mich bei Euch melden möchte und kann. Ich habe viele liebe Nachrichten und Genesungswünsche erhalten. Vielen Dank! Verzeiht, dass ich nicht sofort antworten kann. Ich war und bin auch heute dazu nicht in der Lage", erklärt die Mutter einer Tochter gefasst auf Instagram und fügt hinzu: "Betroffene wissen, wenn ein Krebskranker sich nicht meldet, wenn er still ist, wenn er schweigt, dann ist es schlimm. Ich habe eine schwere Zeit hinter mich gebracht. Mit Schmerzen, die für mich nicht vorstellbar waren."

Ihre aktuelle Diagnose kam für Patrice ziemlich überraschend. "Eigentlich dachte ich, ich sei gesund, spürte nicht, dass sich Metastasen im Kopf und in der Lunge entwickelt hatten. Das (Schmerz)-Problem ist nicht der Krebs, denn den spürt man in meinem Stadium der Erkrankung (noch) nicht, sondern die Therapie, von der Bestrahlung bis zur Immuntherapie", schreibt sie in ihrem Beitrag weiter. Auch wenn sie für alle Methoden dankbar sei, habe sie die "entsetzlichen Nebenwirkungen" ziemlich unterschätzt. "Mir verging vor Schmerzen Hören und Sehen. Mit allen Mitteln wurde versucht, mich zu stabilisieren. Es gibt keine Worte dafür", erklärt sie.

In dieser schweren Zeit weicht aber vor allem einer nicht von ihrer Seite – ihr Gatte Daniel. Seit einigen Jahren geht das Paar jetzt schon gemeinsam durchs Leben. Nach ihrer Verlobung im Jahr 2021 verkündeten der Moderator und die Blondine wenige Monate später, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Kurz vor der Geburt gaben sich die beiden dann noch das Jawort, ehe im August 2022 ihre Tochter Charly Malika das Licht der Welt erblickt hat. Ihre zwei Schätze geben Patrice in dieser schweren Zeit nun am meisten Halt.

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati im November 2023

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika

