Krebskampf: Patrice Aminati gibt Update aus dem Krankenhaus

Patrice Aminati meldet sich mit einem kleinen Gesundheitsupdate zurück. Auf Instagram teilt die Frau von Daniel Aminati (50) eine Reihe von Fotos mit ihren Fans – die Schnappschüsse zeigen sie im OP-Saal und im Krankenhausbett. Vor rund einem Monat erhielt Patrice erneut eine Krebsdiagnose. Nun wurde ihr mit einem kleinen Eingriff ein Portkatheter, oder kurz Port gelegt, über den ihr von jetzt an ihre Medikamente verabreicht werden. Die 29-Jährige dankt dem Ärzteteam und schreibt dazu: "Obwohl niemandem zum Lachen war, haben wir trotzdem gelacht und Musik gehört."

Die Mutter einer Tochter will sich trotz ihres Krebskampfes nicht unterkriegen lassen. Neben Einblicken in ihre Zeit im Krankenhaus teilt sie auch schöne Momente aus ihrem Alltag. Ihre Familie scheint Patrice derzeit besonders viel Kraft zu geben. In einem Video ist ihre Mutter zu sehen, wie sie mit ihrer Enkelin gemeinsam eine Mahlzeit zubereitet, während alle drei fröhlich lachen. "Immer da, wenn sie gebraucht wird – danke Mama", freut sich die Influencerin. In einem anderen besucht sie mit der kleinen Charly auf einem Hof die Gänse, Kaninchen und Hühner und schaukelt eine Runde.

Im vergangenen Jahr erkrankte die Blondine an Hautkrebs, kurze Zeit später wurden ihr die ebenfalls befallenen Lymphknoten entfernt. Erst vor wenigen Wochen gab das Ehepaar bekannt, der Krebs sei zurückgekehrt. "Dann jetzt vor zwei Wochen ein neuer Befund. Metastasen in der Lunge. [...] Meine Frau muss in den nächsten Wochen Infusionen zu sich nehmen. Es ist gut behandelbar", klärt Daniel in einem Clip auf Instagram auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im OP-Saal

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Patrice Aminati und Daniel Aminati an Ostern, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de