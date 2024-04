Im Krebskampf: Patrice Aminati genießt Ostern mit Familie

Patrice Aminati genießt die Zeit mit ihrer Familie! Im vergangenen Jahr machten Daniel Aminati (50) und seine Frau traurige Neuigkeiten öffentlich: Bei der Blondine wurde schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Seitdem geben der TV-Star und seine Liebste regelmäßige Gesundheitsupdates. Zuletzt wurde bekannt, dass der Krebs gestreut hat. Dennoch teilt Patrice auf Instagram nun ein paar fröhliche Fotos: Gemeinsam mit ihrer Familie genießt die 29-Jährige das Osterfest. Verschiedene Aufnahmen zeigen sie beim Spielen mit ihrer Tochter, beim Ostereiersuchen und beim Kuchenessen. Sowohl Patrice als auch ihre Familie machen dabei einen glücklichen Eindruck. Dazu schreibt sie: "Schöne Tage, glückliche Momente... Frohe und gesunde und glückliche Ostern wünsche ich euch!"

In der schweren Zeit wird Patrice von ihrem Mann unterstützt. In einem Instagram-Clip teilte Daniel kürzlich einige Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. "Meiner Frau habe ich gesagt: 'In guten wie in schlechten Zeiten' und dann quälen wir uns jetzt eben beide. Bis die Sonne wieder scheint." Aufgeben komme für die beiden nicht infrage, wie er weiter erklärt: "PS: Wir schaffen das! Meine Frau ist eine Löwin."

Nachdem Daniel ihre Diagnose öffentlich gemacht hatte, wandte sich Patrice an ihre Fans. "Heute ist der Tag, an dem ich mich bei euch melden möchte und kann. Ich habe viele Genesungswünsche erhalten. Vielen Dank! Verzeiht, dass ich nicht sofort antworten kann. Ich war und bin auch heute nicht dazu in der Lage", schrieb sie in einer emotionalen Nachricht auf Instagram. "Betroffene wissen, wenn ein Krebskranker sich nicht meldet, wenn er still ist, wenn er schweigt, dann ist es schlimm. Ich habe eine schwere Zeit hinter mich gebracht", erklärte sie ehrlich.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Frau von Daniel Aminati

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika

