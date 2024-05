Chase Stokes schwärmt von seiner Freundin Kelsea Ballerini

Chase Stokes (31) kann gar nicht genug von seiner Kelsea Ballerini (30) bekommen! Seit knapp einem Jahr gehen der Outer Banks-Star und die Sängerin gemeinsam durchs Leben. Immer wieder finden die beiden in dieser Zeit liebe und rührende Worte füreinander. Auch jetzt kommt der Schauspieler gegenüber People gar nicht aus dem Schwärmen über seine Liebste heraus: "Sie ist einfach die echteste Person, die es gibt." Kelsea habe stets Zeit für jeden, was laut Chase eine großartige Eigenschaft sei. Auch dass die Blondine so präsent sei, gefalle dem Serienstar sehr. "Sich mit jemandem zusammensetzen, von dem man weiß, derjenige möchte bei einem sein und einen lieben, ist etwas, was man erst zu schätzen weiß, wenn man es nicht mehr hat", erklärt Chase.

Im Interview mit dem Magazin verrät der Schauspieler zudem, ob er sich vorstellen könnte, wie seine Partnerin in die Musik einzusteigen. "Ich würde scheitern", gibt er offen zu. Er bewundere Kelsea für ihre Arbeit: "Sie geht da raus vor Tausenden von Leuten und schüttet Nacht für Nacht ihr Herz aus. Ich würde niemals mit ihr tauschen wollen." Der 31-Jährige habe dafür zu große "soziale Ängste". Chase glaube aber, dass sich die Musikerin dagegen gut in seiner Branche machen würde. "Sie ist so witzig. Ich glaube, dass die Welt bereits einige Einblicke bekommt, aber ich würde sie so gerne auf der Leinwand sehen", verrät er.

Bis 2021 war Chase noch mit seinem "Outer Banks"-Co-Star Madelyn Cline (26) liiert. Für die beliebte Netflix-Serie spielen die zwei vor den Kameras aber noch immer ein Liebespaar. Aktuell befindet sich die vierte Staffel noch in Produktion – sie soll aber noch in diesem Jahr erscheinen, wie unter anderem Deadline berichtet. Das ist sogar gar nicht mal das erste Mal, dass die beiden in derselben Serie mitspielen. Sie übernahmen bereits in Stranger Things kleine Statistenrollen.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Netflix Madelyn Cline, Chase Stokes, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Madison Bailey in "Outer Banks"

