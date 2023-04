Schlimme Zeiten: Lisa Marie Presley stand Sarah Ferguson bei

Sarah Ferguson (63) konnte sich immer auf Lisa Marie Presley (✝54) verlassen. Anfang des Jahres war die Tochter der Rock 'n' Roll-Legende Elvis Presley (✝42) überraschend verstorben. Ihre enge Freundin Sarah hat dieser Verlust hart getroffen. Sie durfte bei der öffentlichen Trauerfeier sogar eine Rede halten. Und die Freundschaft der beiden war wohl enger als gedacht: Sarah erzählt jetzt, dass Lisa Marie ihr in harten Zeiten immer beigestanden hatte.

Im Interview mit OK! Magazine erinnert Sarah sich jetzt an die Momente, in denen sie sich auf die Freundschaft mit Lisa Marie verlassen konnte. "Ich erinnere mich, dass sie mir in einer schlimmen Zeit ein Flugticket schickte, mich von Flughafen abholte und mich von allem wegholte", meint die Herzogin von York. Die beiden Frauen fühlten sich offenbar sehr verbunden miteinander. Sarah erklärt, dass sie sich gegenseitig "Sissy" nannten, weil sie sich als Schwestern sahen: "Wir haben uns wirklich geliebt."

Eine Rede auf Lisa Maries Beerdigung halten zu dürfen, sei für Sarah eine große Ehre gewesen. Dafür wählte sie bewusst ein Zitat einer anderen Frau, die sie immer bewunderte: Queen Elizabeth (✝96). "Meine verstorbene Schwiegermutter pflegte zu sagen, dass nichts, was gesagt werden kann, die Qualen und den Schmerz dieser Momente lindern kann", zitierte sie diese auf der Feier.

