Prinzessin Eugenie wird 34 Jahre: Mama Sarah ist total stolz

An Prinzessin Eugenies 34. Geburtstag nutzt Sarah Ferguson (64) die Gelegenheit, um ihrer Tochter ein paar warme Worte zu schicken und ihr zu zeigen, wie stolz sie ist. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) postet dazu ein Bild auf Instagram, auf dem sie mit Eugenie im Grünen steht und sie fest an sich drückt. "Happy Birthday an meine unglaubliche Tochter. Ich bin so stolz auf die tolle Frau, zu der du herangewachsen bist. Du überraschst mich jeden Tag mit deiner harten Arbeit, deiner Anmut, Freundlichkeit und der Fürsorge, mit der du anderen begegnest. Du wirst für immer mein albernes, süßes, kluges und aufmerksames Mädchen sein", schreibt die zweifache Mutter glücklich.

Das Verhältnis von Sarah und ihrer Tochter scheint sehr innig zu sein. Regelmäßig gewähren die beiden ihren Fans Einblicke in ihr Familienleben und zeigen auch, wie viel Spaß es ihnen macht, etwas gemeinsam zu unternehmen. Erst Anfang März besuchten die beiden zusammen das Formel-1-Rennen in Bahrain. Gemeinsam mit Eugenies Ehemann Jack Brooksbank (38) verfolgten sie das Rennen und schienen dabei sichtlich Spaß zu haben. Unterstützung bekamen sie auf den Zuschauerrängen dann auch von Prinzessin Annes (73) Kindern Zara Tindall (42) und Peter Phillips (46).

Während die royale Familie aktuell mit jeder Menge krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hat, gehört Eugenie zu denjenigen, die weiterhin Stärke für den Palast zeigen – denn auch sie vertritt ihre Familie fleißig bei Veranstaltungen und Terminen. Bei einem Event der Tierschutzorganisation Elephant Family gab sie sogar ein Interview und offenbarte, wie es ihrem Onkel König Charles III. (75) mit seiner Krebserkrankung geht: "Es geht ihm gut, und ja, er wäre heute auch sehr stolz, denn die Elephant Family liegt ihm auch sehr am Herzen."

Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie im Juni 2015

Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2022

