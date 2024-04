Nach Charles' Rückkehr: Sarah Ferguson teilt Ostergrüße

König Charles (75) feierte am Ostersonntag sein öffentliches Comeback nach seiner Krebsdiagnose – mit an seiner Seite war dabei auch seine Ex-Schwägerin Sarah Ferguson (64). Nach dem besonderen Auftritt anlässlich der alljährlichen Ostermesse meldet sich die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) nun auch auf ihrem Instagram-Account und teilt liebevolle Ostergrüße. "Frohe Ostern! Lasst uns dieses Ostern Licht, Lachen und Farbe teilen", schreibt Sarah unter einem Bild. Die Fans sind von dem Post aber auch von ihrem öffentlichen Auftritt kurz zuvor entzückt. "Frohe Ostern, liebe Herzogin. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie am Ostergottesdienst mit dem Herzog und dem Rest der Familie teilgenommen haben" oder "Du hast heute wunderschön ausgesehen! Ich freue mich, dass du den Ostergottesdienst mit der königlichen Familie und Andrew besucht hast", kommentieren etwa zwei User.

Doch auch optisch schienen Sarah und die anderen royalen Damen Positivität ausstrahlen zu wollen: Aufmerksamen Fans fiel sicherlich auf, dass sowohl die 64-Jährige als auch Königin Camilla (76) und Prinzessin Anne (73) zur Ostermesse in Grün gekleidet waren – etwa als Zeichen der Hoffnung? Die Farbe wird mit dem Osterfest in Verbindung gebracht und soll für den Frühling, für das neu beginnende Leben und Hoffnung stehen.

Für Charles selbst war es der erste öffentliche Auftritt nach Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose – dafür schmiss sich der Monarch in einen adretten, dunklen Anzug mit einem weißen Hemd darunter und einer hellblauen Krawatte. Wie ein Clip auf X zeigt, ließ es sich der Monarch nicht nehmen und begrüßte voller Freude die Öffentlichkeit. "Gute Besserung, Eure Majestät", wünschte ihm zudem eine Frau inmitten der Menschenmenge, woraufhin Charles antwortet: "Ich tue mein Bestes!"

Getty Images Prinz Andrew, Sarah Ferguson, Prinzessin Anne und Timothy Laurence, Ostern 2024

Getty Images König Charles im März 2024

