Deswegen trugen royale Damen zu König Charles' Rückkehr Grün

Nachdem sich König Charles (75) in den vergangenen Monaten eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, feierte er heute sein langersehntes Comeback. Er führte die Königsfamilie traditionell beim Ostergottesdienst in der St. Georges Kapelle an. Mit diesem Auftritt wollte der Monarch seinem britischen Volk das Gefühl der Hoffnung vermitteln. War dies auch die Intention der anwesenden royalen Damen, die sich heute alle in Grün kleideten – in der Farbe der Hoffnung? Tatsächlich wird diese Farbe mit dem Osterfest in Verbindung gebracht. Sie ist die Farbe des Frühlings, des neu beginnenden Lebens und steht für Hoffnung. Kein Wunder also, dass sich unter anderem die Königsgemahlin für diesen Farbton entschied!

Königin Camilla (76) trug bei ihrem heutigen Auftritt ein petrolfarbenes Kleid mit dazu passendem Hut, der mit gleichfarbigem Schmuck verziert war. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Überschlag, hohe Stiefel, Handschuhe und eine schwarze Lederhandtasche. Charles' Schwester Prinzessin Anne (73) kleidete sich in einem hellgrünen Mantel. Dazu kombinierte sie einen grünen, mit Federn ausgestatteten Fascinator, und braune Wildlederstiefel, eine braune Wildlederhandtasche und Handschuhe. Auch Sarah Ferguson (64) entschied sich für einen hoffnungsvollen Grünton. Das Bouclé-Kleid passte wunderbar zu ihrem roten Haar.

Der König selbst kleidete sich anlässlich des Osterfestes in einem adretten, dunklen Anzug mit einem weißen Hemd darunter und einer hellblauen Krawatte. Und wie aktuelle Schnappschüsse zeigen, war Charles nicht nur gut gekleidet, sondern auch gut gelaunt. Er empfing seine Fans mit einem breiten Lächeln, schüttelte dem einen oder anderen die Hand und ließ sich sogar auf einen kleinen Plausch ein. Wie Daily Mail berichtete, hat er von einem Bürger nicht nur ein frohes Osterfest gewünscht bekommen, sondern der Mann teilte dem britischen Oberhaupt auch mit, er solle "stark bleiben" und "niemals aufgeben".

Getty Images Prinz Andrew, Sarah Ferguson, Prinzessin Anne und Timothy Laurence, Ostern 2024

Getty Images König Charles im März 2024

