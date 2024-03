Kates Krebsdiagnose: Sarah Ferguson findet liebevolle Worte

In der vergangenen Woche machte Prinzessin Kate (42) ihre Krebsdiagnose öffentlich. Sarah Ferguson (64), die einstige Schwägerin von König Charles (75), widmet der Royal nun liebevolle und aufmunternde Worte. "All meine Gedanken und Gebete sind bei der Prinzessin von Wales, während sie ihre Behandlung beginnt. Ich weiß, dass sie von der Liebe ihrer Familie umgeben sein wird und alle für das beste Ergebnis beten", schreibt die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) auf Instagram und fügt dem hinzu: "Als jemand, der in den letzten Monaten selbst mit Krebs zu kämpfen hatte, bin ich voller Bewunderung für die Art und Weise, wie sie öffentlich über ihre Diagnose gesprochen hat, und ich weiß, dass es sehr hilfreich sein wird, das Bewusstsein dafür zu schärfen."

Aktuell sorgen sich die Royal-Fans sehr um die Mitglieder des britischen Königshauses: Neben Kate hatte auch Charles Anfang des Jahres seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Doch auch Sarah leidet unter der tückischen Krankheit: Erst im vergangenen Jahr hatte sie sich wegen ihrer Brustkrebserkrankung einer Mastektomie unterziehen müssen, vor wenigen Wochen wurde zudem bekannt, dass bei der Mutter von Prinzessin Eugenie (34) eine aggressive Art von Hautkrebs entdeckt wurde. Mittlerweile soll sie aber ein hoffnungsvolles Update zu ihrem Gesundheitszustand bekommen haben. "Sie ist sehr erleichtert", offenbarte ein Insider gegenüber People. Nähere Details sind jedoch nicht bekannt.

Trotz der tragischen Schicksale halten die Royals zusammen. Vor allem Charles und Sarah sollen sich durch ihre Erkrankungen näher angefreundet haben. "Der König und Sarah sind einander unglaublich nahe, und jetzt haben sie sich durch einen Briefwechsel über ihre jeweilige Krebsdiagnose zusammengefunden", verriet ein Insider bereits gegenüber Mirror. Auch im Netz machte die 64-Jährige die Verbundenheit zu ihrem einstigen Schwager deutlich: "Natürlich wünschen wir auch meinem Schwager alles Gute. Kämpfe weiter."

Getty Images Sarah Ferguson im Februar 2024 in Miami

Getty Images Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

