Sein Todesort: Aaron Carters (†34) Haus soll verkauft werden

In diesem Haus erinnert bestimmt vieles an Aaron Carter (✝34)! Im November vergangenen Jahres verstarb der Bruder von Nick Carter (43) ganz plötzlich in seinem eigenen Haus. Wie die Gerichtsmedizin später bekannt gab, war die Todesursache wohl ein Drogencocktail. Schon in jungen Jahren hatte er Probleme mit der Abhängigkeit und besuchte deswegen zahlreiche Entzugskliniken. Inzwischen wurde Aaron beigesetzt und sein Haus steht leer. Nun soll es verkauft werden.

Laut TMZ würden die Anwälte des 34-Jährigen aktuell versuchen, das Gebäude, in dem er lange Zeit wohnte, zu verkaufen. Das Haus in L.A. Country soll für umgerechnet 778.000 Euro auf den Immobilienmarkt gebracht werden. Dem Preis werde zudem noch ein wichtiger Hinweis für die potenziellen Käufer angehängt: Das Badezimmer, in dem Aaron tot aufgefunden wurde, wird aktuell renoviert.

Derweil zweifelt Aarons Mutter Jane Carter die erklärten Todesumstände ihres Sohnes an. Im Netz teilte die US-Amerikanerin Anfang März dazu einen verstörenden Post. So hatte sie Aufnahmen von Badezimmer ihres verstorbenen Sohnes gezeigt – damit habe sie beweisen wollen, dass Aaron angeblich durch Fremdeinwirkung ums Leben gekommen sei.

Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Getty Images Jane und ihr Sohn Aaron Carter bei der "Marriage Boot Camp"-Premiere

