Aaron Carters Mutter Jane zweifelt seine Todesumstände an

Jane Carter will nicht aufgeben. Anfang November ereilte sie eine schreckliche Mitteilung: Ihr Sohn Aaron Carter (✝34) ist verstorben. Der Sänger wurde leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Bislang gibt es noch keine offizielle Angabe, woran der Teenie-Star gestorben ist, doch es wird von einer Drogenüberdosis ausgegangen. Aarons Mutter will sich damit aber nicht zufriedengeben: Nun appelliert sie, dass die Umstände um den Tod ihres Sohnes genauer unter die Lupe genommen werden.

Wie TMZ jetzt berichtet, soll die US-Amerikanerin im Netz einen heftigen Post verfasst haben. So teilt sie Aufnahmen von Aarons Badezimmer, die ziemlich verstörend sind. Außerdem schreibt Jane: "Ich versuche immer noch, eine ernsthafte Untersuchung für den Tod meines Sohnes Aaron Carter zu bekommen. Ich möchte diese Fotos vom Todesort mit euch allen teilen, weil der Gerichtsmediziner es als versehentliche Drogenüberdosis abtat." Sie ist offenbar der Meinung, dass ihr Sohn auch durch Fremdeinwirkung ums Leben gekommen sein könnte.

Jane ist laut ihr allerdings nicht die Einzige, die die Ermittlungsverfahren der Beamten anzweifelt. Sie habe volle Unterstützung von Aarons Familie und Freunden gehabt, dass sie die Fotos teilt. "Es gibt Leute, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen", fügt Jane außerdem hinzu.

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

action press / EXTRAPRESS Aaron Carter als Kind mit seiner Mutter Jane

Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

